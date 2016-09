Pirelli v hollywoodskem sijaju

Sloviti Pirellijev koledar za leto 2017 bo verjetno vreden oskarja. Ali najmanj rdeče preproge. Medtem ko seksi koledar že od svoje prve izdaje leta 1964 v ospredje postavlja žensko lepoto in seksapil, v zadnjih letih z njega veje malce drugačen vetrič.



Talent pomembnejši od telesa



Dolga desetletja so mu značilen pečat namreč dajale najlepše in najdrznejše lepotice modne industrije, ki so vselej raje pokazale malce več kot le delček premalo, nato pa je lani zarohnelo, ko so s strani koledarja pogledale ženske s pravimi oblinami, ki tako ali drugače, vsekakor pa odločilno vplivajo na sodobno družbo in vlogo ženske v njej. Od komedijantke Amy Schumer prek teniške zvezdnice Serene Williams do kantavtorice Patti Smith. Podobna bo tudi rdeča nit za prihajajoče leto, sporočilo pa je, da je – kot poudarja fotograf Peter Lindbergh – »talent pomembnejši od popolnega telesa«.



Nekdaj so Pirellijeve fotografe navdihovale krasotice kot Kate Moss, Helena Christensen, Miranda Kerr, Karolina Kurkova in Alessandra Ambrosio. Kar pa morda ni bilo dovolj navdihujoče, vsaj za nemškega fotografa, ki je za objektiv Pirellijevega koledarja stopil že leta 1996 in 2002. Zgolj fotografiranje (pol)golih lepotic se mu je zdelo »precej dolgočasno«, saj lepota ne pomeni le brezhibnega telesa. Zaradi česar se je letos, ko v tretje stopa za Pirellijev objektiv, odločil za drugačen pristop. Pokazati želi, kaj ženska lepota v resnici pomeni in od kod izvira. »Lepota ni to, kar nam vsiljujejo in govorijo, da je lepo. Je namreč neizmerno več od zgolj lepih udov.« Zaradi česar je predse postrojil hollywoodske težkokategornice, jih oblekel skoraj od pet do glave in poskušal pokazati njihove darove in značaj. Ne gole kože. Najmlajša, Alicia Vikander, jih šteje rosnih 27, najstarejša, dama Helen Mirren, pa častitljivih 71. Vmes so Nicole Kidman, Uma Thurman, Kate Winslet, Julianne Moore, Robin Wright, Rooney Mara, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lea Seydoux, Zhang Ziyi in Charlotte Rampling. Skupno torej kar sedem dobitnic oskarja.