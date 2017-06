Pippa in Kate: vzgajani za plemiški ženi

Sestri, ki veljata za najuspešnejši britanski nevesti, ki jima je uspelo ujeti princa in milijonarja, sta tudi astrološko iz pravega testa za to. Obe sta močni, odločni in ne odstopita od cilja, čeprav je Kate vseeno malce bolj nežna in materinska kot Pippa.



Pippa ima ascendent v kraljevskem levu, skupaj z Venero in Luno, pa še Mars v 12. hiši je v levu. Ne le da ji kombinacija prinaša lepoto in poudarjeno ženskost, ampak se tudi dobro zaveda svoje pomembnosti. Ni nekdo, ki stoji ob strani in se sprašuje, ali ji bo nekaj uspelo ali ne, ampak mora biti vedno v središču pozornosti, odločno izraža svojo voljo, lahko se ima tudi za nekaj več. V karti skoraj nima planetov v vodnih znamenjih, torej ni mila, nežna in čustvena z občutkom za druge, ampak ambiciozna ženska, ki dobro ve, kaj hoče, in to tudi doseže. Bogastvo in željo po njem kaže več kombinacij. Sonce je na vrhu 2. hiše denarja – njena življenjska pot je usmerjena prav v pridobivanje denarja. V njej je Merkur, ugodno povezan z Jupitrom, ki je planet bogastva. V 4. hiši je ta dobrotnik v konjunkciji z Uranom, torej je že v osnovni družini bogastvo prihajalo na nenavaden, nepričakovan način. Mož je nakazan z vodnarjem na vrhu 7. hiše – hiter, dinamičen, moderen, napreden človek, ki potrebuje veliko svobode. Njegov vladar je Uran v konjunkciji z Jupitrom, ki poskrbi, da je tudi on sanjsko bogat. Poročila sta se v času, ko je bil aktiviran mrk na njenem ascendentu, kar govori o veliki življenjski spremembi.



Tudi Kate ni od muh. Z ascendentom v tehtnici zna gladko krmariti v odnosih, a tudi vedno poskrbeti za svoje interese. Na ascendentu je Mars, kar okrepi voljo in ji daje zagon in vztrajnost, da spelje vse, kar si zastavi. Poleg tega sta v prvi hiši Saturn in Pluton, težka kombinacija, ki pa jo je utrdila, da je znala stisniti zobe. Ob izredno močni volji Kate ovira T-kvadrat, aspekt napetosti med Soncem, Luno in Saturnom/Plutonom. Zanimivo je, da je dom staršev pri obeh sestrah nakazan kot strog, hladen, a hkrati zelo intenziven. Kot bi ju namerno vzgajali za ženi aristokratov. Toda Kate je v svojem horoskopu nakazana z Venero v vodnarju na vrhu 5. hiše, v trigonu z Marsom, kvadratu z Jupitrom in sekstilu z Uranom, torej je lepa moderna ženska, ki se rada zabava, je usmerjena v skrb za otroke, toda ne v klasičnem smislu, ampak na svoboden, drugačen, napreden način. Z Marsom, ki je vladar partnerja, sta lepo povezana, privlačita se in ujemata, morda ima on celo malo rajši njo kot obratno, saj pade Mars naravnost na njen ascendent. Z Uranom je znova poudarjena njena modernost, na podoben način kot pri princesi Diani, z Jupitrom pretirana želja po zapravljanju, luksuzu, obilju, užitkih in razkošju. Tudi sicer je Jupiter, planet denarja, v škorpijonu, na vrhu 2. hiše denarja, kar kaže nepredstavljivo bogastvo. Je pa res, da njeno življenje na veliki nogi omejuje konjunkcija vladarja hiše denarja s Saturnom, zato si skromno kupuje tudi cenejša oblačila.

