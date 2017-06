Pili so absint in plesali po mizah

Ples, glasba, svoboda, ljubezen. Razkošna dekadenca in brezmejni hedonizem brez vsakih preprek ali predsodkov. Svet, kjer je dovoljeno vse. In svet, v katerem sta Nicole Kidman in Ewan McGregor naredila edino, česar ne bi smela. Se zaljubila. Tako gre zgodba z dvema oskarjema ovenčanega razkošnega muzikala Moulin Rouge, ki je gledalce pred skoraj 17 leti potegnil v bleščavi svet nočnega Pariza na prelomu v 20. stoletje. In to je bil hkrati svet, v katerega je osrednja igralca v želji, da bi jima njuna lika karseda zlezla pod kožo, potegnilo skoraj pregloboko. Skoraj čezmerno sta se vživela, da še po tem, ko so se kamere že ugasnile, nista znala izplavati iz vrtinca dekadentnega filmskega sveta. Za ugasnjenimi kamerami sta poplesavala po mizah in zvračala kozarčke halucinogenega absinta.



Nevarna pijača



Dobra zabava je, če ti še leta pozneje ostane v spominu. Izvrstna pa, če se je večine ne spomniš niti jutro pozneje. To je vsaj odgovor, ki sta ga podala hollywoodska zvezdnika, ko sta se vrnila skoraj dve desetletji nazaj, na snemanje glasbene uspešnice. V želji, da bi se ekipa povezala, je režiser in pisec Baz Luhrmann v svoji zasebni vili gostil nočne zabave, eno bolj (ne)pozabno od druge. »Se še spomniš tistih petkovih in sobotnih noči? Bilo je izjemno,« je Kidmanova vprašala svojega stanovskega kolega, a ji je McGregor v smehu zgolj odvrnil, da vsekakor ne vseh. In čeprav je blondinkin spomin morda odtenek boljši, se tudi sama večinoma spominja predvsem le začetkov zabav, medtem ko je drugo zavito v meglico. »Plesali smo po mizah. Vem, da je v nekem trenutku začel naokoli krožiti absint,« pripoveduje in dodaja, da ji je sprva padlo na misel, da je o mlečno zelenkasti pijači do takrat slišala zgolj govorice, da je lahko nevarna. »Bila sem še resnično naivna.« A je, še preden je lahko dvakrat pomislila, vseeno zvrnila kozarček. Ali morda dva, saj je priznala, da se marsičesa z zabav, s katerimi so si popestrili naporne snemalne dni, ne spominja. »Torej je bilo super zabavno.«



Razvratni Pariz



Morda so se zabavali, kot bi jih časovni stroj v resnici popeljal v razvratni Pariz 19. stoletja. A vendar ni bilo vse le zabava, tudi ogromno trdega dela. Posebno ker so se morali izkazati tudi kot pevci in plesalci. »Ewan ima izvrsten glas, precej boljšega kot jaz. Skrbelo me je, da nikakor ne bom mogla doseči visokih tonov,« pravi Nicole, katere skrbi niso pomirile niti dvotedenske delavnice petja. Podobno kot si je Ewan belil lase s plesnimi koraki, čeprav nato marsikaterega plesnega sloga, ki ga je osvajal, niso uvrstili v scenarij. A morda so vključili le tiste, ki so mu šli najbolje od nog. »Po plesnih delavnicah smo vadili posamezne plesne scene. In šele nato se je sceno vključilo v scenariji. Česa podobnega še nisem doživel pri filmu.« Toda splačalo se je, za to sta prelila veliko potu. Ne le ker so se uresničile njune napovedi in je film postal uspešnica, temveč tudi, ker ju je garanje z ramo ob rami dosmrtno povezalo. »Kar sva delila med snemanjem, je bilo preprosto čudovito. Ko namreč z nekom ustvariš nekaj takšnega, to za vselej ostane v tvojem srcu in te poveže na prav poseben način. Temu filmu sva sicer dala kakšno leto najinega življenja, a se je več kot splačalo,« je še sklenila Nicole.