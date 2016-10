Pil, da se oboževalcem ne bi zdel dolgočasen

Dolga leta pretiranega nagibanja steklenice prvemu glasu skupine Sum 41 so skoraj povsem uničila jetra in ledvice, da je smrti že zrl v oči, in mu pošteno načela možganske celice, da se mu je v nekem trenutku zazdelo, da se mu je zmešalo. Preganjala ga je kaotična zmešnjava glasov v glavi, da je bil že skoraj prepričan, da je postal shizofrenik. A se iz slabega vendar lahko rodi tudi kaj dobrega, saj je Deyrick Whibley zdaj, ko se je po več kot enem letu okrevanja in borbe z odvisnostjo spet začel postavljati na noge, lahko s ponosom naznanil nov prihajajoči album 13 Voices (13 glasov). Album, za katerega so se pesmi rodile iz kaosa in hrupa v glavi, ko se je boril z alkoholizmom.



Rešilna ljubezen



Pred dvema letoma so se Deyrickovi najbližji od njega že poslavljali. Zloraba alkohola ga je maja 2014 spravila na bolnišnično posteljo, saj so mu jetra in ledvice že odpovedali, zdravniki pa so ga morali celo spraviti v umetno komo. A kljub le pičlemu upanju, da se lahko izmaže, je nato resnično obrnil nov list in začel živeti drugo življenje. Poslovil se je od škodljive razvade in v Ariani Cooper, ki jo je lani popeljal pred oltar, našel ljubezen. A čeprav se je vse to odvrtelo v zgolj letu dni, je bila pot dolga in naporna, končnega cilja pa še zdaj ni dosegel. »Še zdaj se učim, kako živeti brez pijače. Kot tudi še vedno odkrivam, kdo sploh sem, saj nisem isti moški, kot sem bil pred bližnjim srečanjem s smrtjo. Sedanjega sebe sem komaj začel dobro spoznavati,« pravi zvezdnik, ki je poznal le svojo omamljeno različico. Piti je začel že s 17 leti in do 34. leta, ko je pristal v bolnišnici, verjetno ni bilo dne, ko bi bil trezen. Le tako je na odru lahko pokal od energije. »Vedno sem mislil, da moram biti vsaj malce v rožicah, če želim ljudem pripraviti koncert, šov, ki so ga želeli. Menil sem, da jim bom dolgočasen.« A je za strah, da ne bo pritegnil zadostnega zanimanja med glasbenimi sladokusci, plačal visoko ceno. »Že več tednov, preden so me hospitalizirali, sem se počutil grozljivo. Očitno mi je vsakodnevno pijančevanje izstavilo račun,« je spregovoril o težkih trenutkih izpred dveh let, ko so ga, ko se je brez zavesti zrušil na tla, z rešilcem odpeljali v bolnišnico. Kjer so mu zdravniki nato nalili čistega vina, kar ga je očitno predramilo. »Povedali so mi, da me lahko že en sam naslednji požirek alkohola pokonča. A tudi ko so mi to govorili, sploh niso poznali razsežnosti mojega zdravstvenega stanja. Šele precej pozneje sem izvedel, da sem si za vselej okvaril jetra.«



Moral se je spet učiti hoditi



Meseci po odpustu iz bolnišnice so bili nočna mora. Ne le da je vsako sekundo bil notranje boje in se upiral želji po ognjeni kapljici. Tudi njegovo mršavo telo je še najbolj spominjalo na živega mrtveca. »Ko sem želel hoditi, so me prestreljevale tako močne bolečine, da sem imel občutek, da hodim po ognju,« priznava Deyrick, ki pa mu je po večmesečnih terapijah uspelo okrepiti telo. In mu je uspelo ukrotiti notranje demone, čeprav ne ve, ali za vselej. »Ne načrtujem, da bom spet začel piti. Kot tudi nimam več želje po pijači. A ne vem, ali bo to trajalo za vedno. Kdo ve, morda me bo že naslednji teden ali pa čez 20 let spet zaskominalo po alkoholu. Ali pa nikdar več.«

</iframe