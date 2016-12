Piflar iz Harryja Potterja je zdaj velik osvajalec

Bil je prisrčen, a vseeno malce ubog piflarski učenec Neville Longbottom na akademiji za mlade čarodeje Bradavičarki, seveda v senci sošolcev Harryja Potterja in Hermione Granger. Toda to je bilo pred 15 leti, čas pa je na igralca Matthewa Lewisa deloval skoraj čarobno. Iz medlega šolarčka iz filmske franšize o Harryju Potterju se je prelevil v postavnega mladca, ki z izklesanim telesom omamlja ženske. Kar pa ni bilo le enostransko, saj je organizatorka zabav Angela Jones začarala tudi njega. S skoraj svetlobno hitrostjo, saj sta po manj kot pol leta ljubimkanja že pripravljena na naslednji korak.



V zadnjih nekaj letih se je življenje britanskega igralca korenito spremenilo. Pojavil se je žrebec z naslovnic revij, čeprav se mu na tej poti nista cedila med in mleko. »Težaško je. Pijem dietne pijače, sladkor in ogljikovi hidrati so strogo prepovedani. A želel sem videti, ali se lahko držim tako strogega režima. Želel sem vedeti, ali si lahko zastavim cilj in ga nato tudi dosežem,« je spregovoril Matthew, ki pa nikoli ni polnil naslovnic s svojim ljubezenskim življenjem. Ne pred leti, ko se je skoraj skrivaj – oziroma daleč od medijskih žarometov – videval z učiteljico Alison Wynd, ne zdaj, ko je pripravljen iz svoje ljubimke narediti pošteno žensko. Kar je naredil v velikem slogu – v svetovni prestolnici ljubezni pod njeno verjetno najslovitejšo znamenitostjo. V Parizu v soju osvetljenega Eifflovega stolpa. Matthewu in Angeli so se poti prvič križale na začetku leta, ko je sodelovala pri organizaciji januarskega dogodka Wizarding World, kamor je bil povabljen tudi igralec. Toda najsi so se med njima že tedaj ukresale iskrice privlačnosti, je njuna ljubezen začela cveteti šele pol leta pozneje, ko je mična blondinka tudi uradno končala svoj zakon. Nato pa sta, še preden se je črnilo na ločitvenih papirjih dobro posušilo, svoji ljubezni dala prosto pot in jo nemudoma prestavila v najvišjo prestavo. Julija sta odšla na prvi zmenek, minuli mesec pa je Lewis izbranko že odpeljal na romantičen oddih v Pariz, kjer je padel na eno koleno. »Nora sta drug na drugega. Prvič sta se zapletla julija in kemija med njima je bila takojšnja,« pa je zdaj, ko je zaroka pricurljala na plan, dodal zvezdnikov predstavnik.