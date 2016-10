Pevka od moža zahtevala odstranitev semenovoda

Nosečnice žarijo. Z njihovega obraza odseva čista sreča. Tako jih pravi večina, ob čemer pa bi Kelly Clarkson verjetno zgolj zamahnila z roko in jim zabrusila, da je nosečniški žar zgolj znoj in zelenkasta bledica zaradi nenehnih slabosti. »Grozljivo je. V nosečnosti ni ničesar lepega in čarobnega! Če si prepričana o tem, dobro zate. A jaz bom svoje otroke vsak dan do konca življenja opominjala na to, kaj sem prestala,« je brez dlake na jeziku priznala pevka, ki je zdaj, ko je povila že dva, nepreklicno nehala širiti družino. Poskrbela je celo, da je niti po naključju, zaradi vročice kakšne prestrastne noči z možem Brandonom Blackstockom, ne bo moglo več doleteti, da bi ji pod srcem spet začelo rasti novo življenje. Čim je letošnjo pomlad na svet namreč pokukal sinček Remi, že je Brandona nagnala k zdravniku, da mu opravi vazektomijo, se pravi odstranitev semenovoda zaradi sterilizacije.



Zvezdnice rade razpredajo o čarobnosti nosečnosti in lepotah materinstva. A Clarksonova, ki pravi, da ne med prvo ne med drugo nosečnostjo ni minil niti en sam dan, da ji ne bi bilo slabo, ima devet mesecev, ko ji je vztrajno rastel trebušček, v malce manj lepem spominu. »Med obema nosečnostma sem bila hospitalizirana. A če sem mislila, da je bila prva grozna in da ne more biti slabše, je druga nato dokazala mojo zmoto. Bilo je še stokrat huje, cele dneve sem brez prestanka bruhala,« pravi blondinka, prepričana, da njeno telo preprosto ni bilo ustvarjeno za nošenje otrok. »Tega nikoli več ne bom dala čez, za nič na svetu. Zato sem Brandona nagnala na vazektomijo. Z besedami, da ga bom izsledila, kjer koli bi se že skrival, če me to še enkrat doleti.«



Poleti pred dvema letoma je na svet pokukala njena prvorojenka River Rose, letos pa se ji je pridružil še mlajši bratec Remington Alexander. So torej popolna štirica. Občasno pa šestica, saj ima Brandon iz prvega zakona že hčerko in sina. »Nič več otrok za mene. Dva sem namreč dobila v trenutku, ko sem se poročila, dva pa sva naredila z Brandonom sama. In štirje otroci so več kot dovolj, vzgoja štirih namreč nikakor ni mačji kašelj. Že tako imam dneve, ki jih prejokam, zato je zdaj resnično dovolj.«