Pevka Maja v šoku: na plaži se ji je ponujal za 60 dolarjev

Maja Šuput je izbrala odličen trenutek in pred mrazom zbežala v tople kraje. Že teden dni se predaja sončnim žarkom na peščenih plažah mehiških obal in uživa v prestižnih hotelih. Kot kaže, ima svetlolasa lepotica na mehiških plažah Tulum kar precej oboževalcev. V svojem dnevniku za dnevnik.hr je opisala, kako se ji je za 60 dolarjev ponujal neki mladenič.

»Simpatičen dečko, ki dobro govori angleško in malo smrdi po znoju, mi na vsak način želi prodati klobuk in me zaslišuje. Pravi, da to ni njegov edini posel. Pravi, da zvečer prodaja svoje telo za denar. Vprašam ga, ali želi povedati, da je žigolo. On pritrdi. Situacija se mi zdi blazno smešna, a me zanima še več. Ni mi jasno, kako lahko ta mali smrdljivec nudi spolne storitve za 60 dolarjev. Pojasni mi, da ima v Tulumu še prijatelja, a to naj bi bila skrivnost. Jočem od smeha. Jaz mu niti kolesa ne bi dala, da ga čuva, kaj šele, da se me dotakne. Vpraša me, ali si ga želim. Zahvalim se in dodam, da lahko dobim brezplačno. V tistem mi prijateljsko pripomni: Dobro, dam ti brezplačno. Očitno mu ni bilo jasno, da si tega ne želim,« je opisala Maja.

Pevka je še razkrila, da jo je mladenič šokiral, ko je pred njo na plaži na dan potegnil vrečico, v kateri je bila marihuana, ji jo ponudil in dodal, da je to še eden izmed njegovih skrivnostnih poslov.

Special secret place A photo posted by majasuput (@majasuput) on Jan 6, 2017 at 7:52am PST