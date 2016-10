Pevka Danijela nagovorila svojega nerojenega otroka

Pevka Danijela Martinović je izdala knjigo poetičnih zapisov Zapiski življenja, v kateri je razkrila svoja najgloblja razmišljanja in čustva. Med drugim je pretresla bralce s priznanjem, da si je vedno želela biti mama. V delu knjige 45-letna zvezdnica nagovarja svojega nerojenega otroka, ki ga kliče z imenom Mrvica (Drobtinica).



»V težkih trenutkih nisem obupovala, pač pa sem preprosto ošilila svinčnik in pisala. Kot je življenje sestavljeno iz različnih dogodkov in čustev, tako so tudi Zapiski odraz duše neke navzven krhke, navznoter pa močne ženske, ki v čustveno nabitih trenutkih najde svoj mir v pisanju poezije,« je pojasnila avtorica.



Danijela je knjigo napisala zelo hitro, v komaj treh mesecih. »Ko sem začela pisati, se je kar 'usulo' iz mene. Nisem mogla nehati. Morala sem zbrati pogum, da sem dala knjigo v branje najbližjim, nato pa sem se odločila, da jo bom izdala,« razkriva.



Nekdanja članica skupine Magazin je še dejala, da je razkritje tako intimnih reči, kot so občutki, ki jih goji, ker ji ni bilo namenjeno materinstvo, presenetilo tudi njo. »Niti v sanjah si nisem predstavljala, da bo nekaj tako intimnega končalo v knjigi,« je dejala.