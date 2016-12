Pevec One Direction žaluje, umrla je njegova mlada mama

Član razpadle zasedbe One Direction ima strto srce. Po boju s hudo boleznijo je umrla njegova komaj 42-letna mama, Johannah Deakin. Kljub žalovanju pa bo menda Louis Tomlinson jutri nastopil v oddaji X Factor, ki mu je pred leti prinesla svetovno slabo. Za to potezo naj bi se odločil zato, ker naj bi bila to tudi njena želja.

»Z neizmerno žalostjo sporočam, da se je Johannah Deakin v sredo v zgodnjih jutranjih urah poslovila od družine,« je v izjavi za javnost sporočil njen mož Dan. »V začetku leta so ji zdravniki diagnosticirali agresivno obliko levkemije in nemudoma začeli zdravljenje.« Johannah bi prihodnji petek dopolnila 43 let.

Poleg Louisa je imela še šest otrok. Lottie (18), Felicite (16), dvojčka Daisy in Phoebe (12) ter dvojčka Ernesta in Doris (2).

V izjavi za javnost je Dan še zapisal, da je bila Johannah izjemna mama in ponosna babica. Louis ima namreč že sina Freddieja.