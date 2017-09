Pevec Aca Lukas pretepel ženo do nezavesti, pristala je v bolnišnici

BEOGRAD – Srbski pevec Aleksandar Vuksanović, poznan kot Aca Lukas, je v soboto popoldne prišel v hišo nekdanje žene Sonje Vuksanović in jo pretepel. Zdaj je v 48-urnem priporu.

Kot piše Kurir, je njegova soproga pristala v bolnišnici. »Vsi smo v šoku. Ne vemo, kaj ga je do tega pripeljalo. Zjutraj, ko sta se slišala, je bilo še vse v najlepšem redu, popoldne pa sta se sporekla. Aca je izgubil nadzor nad sabo in jo napadel. Tako je udarjal Sonjo, da je izgubila zavest,« je Kurirju povedal nekdo blizu pevca. To je potrdil tudi vir blizu policije.

Vuksanovića je sicer prijavila soproga za fizični napad, kot piše B92, je dejala, da jo je mož tepel, med drugim tudi s pestjo po glavi, Aleksandar pa slednje zanika.