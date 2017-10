Pevci na razdejani Portoriko prinesli žarek upanja

Še preden so si prebivalci Portorika opomogli od uničenja, ki ga je za seboj pustila Irma, že jim je narava prizadejala nov, še močnejši udarec. Nadnje je z vetrovi z močjo do 250 kilometrov na uro prihrumel orkan Maria in za sabo pustil potopljene ulice, ruševine, podrta drevesa, skoraj kot po vesoljnem potopu, večina od 3,5 milijona prebivalcev pa je ostala brez elektrike, hrane in celo pitne vode.«Kot Američan in kot Portoričan sem dolžan pomagati!« je dejal portoriški pevec Ricky Martin in svojemu skladu za pomoč žrtvam daroval začetnih 100 tisočakov ter pozval druge, naj sledijo njegovemu zgledu. A čeprav je mislil na stotisoče, ki so se znašli v stiski, ga je pri srcu še bolj stiskalo, saj najprej ni vedel, kako sta jo v črni uri odnesla njegov oče in brat.

Finančno lahko iztegne roko dlje kot večina. A vendar se Ricky zaveda, da ni vse v denarju, da še kako pride prav tudi vsaka roka, ki pomaga ljudem, ki ostanejo brez najosnovnejšega. Zato je na začetku tedna v zvezdniški družbi pevcev Chayanna, Luisa Fonzija in Glorie Estefan priletel na razdejani domači otok in visoko zavihal rokave. Obiskoval je žrtve orkanskega vetra in jim namenil sočutne besede ter na tovornjake nalagal škatle s hrano in zdravili ter kanistre pitne vode. Ob tem je zbiral denar, želel je zbrati dva milijona, ki bi šli za hrano, vodo, oblačila, zdravila in solarne celice, da bi »v skupnosti, dobesedno potopljeno v temo, posijal žarek svetlobe in upanja«. Glede na tempo zbiranja bo zadani cilj verjetno pošteno presegel.