Pevčeva ljubica hoče denar od njegove vdove

Za oporoko je dobro poskrbeti in tudi skoraj nujno, če za sabo pustiš velikansko bogastvo. Vsaj če ne želiš, da se svojci še leta pričkajo okoli zapuščine in drug drugega celo vlačijo po sodiščih. In ko bi se Barry White slednjega zavedal, bi verjetno črno na belem zapisal, kaj bo šlo v čigave roke. A zvoniti po toči je prepozno. Čeprav je od tistega julijskega dne, ko so ga dokončno izdale ledvice, preteklo že skoraj polnih 14 let, se ljudje, ki so mu bili najbliže, še vedno prepirajo okoli premoženja, ki si ga je s svojim žametnim glasom pripela že pokojna legenda soula.



Milijoni odtujeni ženi



Začelo se je že leta 2003, ko se zvezdnikovo truplo še ni niti dobro ohladilo. Tedaj sta si skočili v lase pevčeva vdova Glodean in Barryjeva dolgoletna ljubimka Katherine Denton, s katero je živel do svojega poslednjega dne. Kljub temu da sta se White in Glodean razšla že pred dvema desetletjema, se nista uradno ločila, zaradi česar je (ob odsotnosti posodobljene oporoke) njegovo premoženje avtomatično pripadlo odtujeni ženi, Katherine pa je ostala praznih rok. Četudi ji je obljubljal, da bo lahko še naprej živela v razkošnem dvorcu, kjer sta si ustvarila življenje, in da ji nikdar ne bo nič manjkalo. To so bile le obljube, nikoli uradno zabeležene, da je njegovo 20-milijonsko bogastvo romalo Glodean, saj so obveljale njegove želje izpred desetletij. Torej še iz časa, ko Barry ni vedel, da je tudi njegovo zunajzakonsko ljubimkanje na začetku 60. let z Gurtho Allen odbrodilo sad, hčerko Dennise, za katero je izvedel šele leta 1998. Kar je bil povod drugega sodnega pričkanja.



Ko je glasbenik izvedel za Dennise, jo je priznal za svojo in z njo ravnal kot s katerim drugim od preostalih osmih otrok. Po Whitovi smrti ji je tudi Glodean zagotovila, da bo kot drugim pokojnikovim potomcem tudi njej nakazovala določeno vsoto, s katero bo več kot lepo živela. In je držala besedo. Vsaj do leta 2013, ko je na Dennisinem računu nenadoma zazevala praznina. Nakazila niso več prihajala kot prejšnja leta, v njen nabiralnik pa tudi niso več romala vabila na družinska srečanja. Zaradi česar je lani poleti sklenila pravico vzeti v svoje roke in je Whitovo zvlekla na sodišče. Z zahtevkom, da se ji pokaže računovodske knjige očetove zapuščine in da se ji da, kar ji kot njegovi potomki pripada. Skupaj z odškodnino zaradi nenadnega izpada prihodka. A še preden se je ta zgodba razpletla, je zdaj podoben zahtevek podal še njen polbrat Darryl, čigar besede se skoraj kot odmev Dennisinih.



Premoženje ni le pripadlo Glodean, postala je tudi izvršiteljica Whitove oporoke. A slednje Barryjevi potomci nikdar niso videli, dovolj jim je bilo vdovino zagotovilo, da bodo dobili pravičen delež, ki jim ga bo po delih nakazovala tako, da bodo preskrbljeni do konca življenja. S čimer se je strinjal (tudi) Darryl, a je zaradi zaupanja v mačehine obljube zdaj skoraj brez centa in tik pred tem, da pristane na cesti. »Prelomila je obljubo, da bo dobil delež, ki mu kot sinu pripada. Darrylovo zaupanje si je pridobila z obljubo, da mu bo redno nakazovala določene zneske do konca življenja,« seva iz sodnih spisov, z dodatkom, da je deset let prejemal nakazila, ki so nato postajala vse bolj poredka in neredna ter so septembra 2015 dokončno presahnila. Zaradi česar je zdaj odločen, da naposled pogleda očetovo oporoko. Od sodišča zahteva, da mu predloži računovodske knjige očetove zapuščine ter kolikšni so bili v minulih letih prihodki od tantiem. Ob tem, da mu bo – če dobi tožbo – morala Glodean plačati še odškodnino in odvetnikove storitve. Prepričan je namreč, da ga je mačeha opetnajstila in mu ni predala pravičnega deleža očetovega bogastva. Denar, ki bi moral pripasti njemu, raje zapravlja zase in za vzdrževanje razsipnega življenjskega sloga.

.