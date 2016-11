Pevčev tretji zakon adijo po dveh letih

Poljub ne pomeni ničesar. Vsaj v primeru latino pevca Marca Anthonyja, ki je na podelitvi latinskih grammyjev minuli teden prejel nagrado za osebnost leta, ne. Čeprav sta se zvezdnik in njegova bivša žena Jennifer Lopez na podelitvi po odpetem duetu poljubila in se je nato še med koncertom med prepevanjem zaustavil za sekundo in bežno poljubil eno izmed back vokalistk, naj bi zapeljivi glasbenik vsaj začasno dvignil roke nad svojim ljubezenskim življenjem in si vzel čas, da si liže srčne rane. Da pozdravi bolečino, ki mu jo je zadal zdaj že njegov tretji razpadli zakon. Pred dvema letoma si je z ljubljeno Shannon De Lima izmenjal poročne zaobljube, zdaj je zakoncema že odklenkalo.



Skakal je od ene ljubezni k drugi. Potem ko je 2003. po pičlem letu razpadel njegov prvi zakon z nekdanjo miss Universe Dayanaro Torres, se je kmalu – leto pozneje – že poročil s stanovsko zapeljivko Lopezovo. A tudi njima ljubezen na dolgi rok ni bila usojena, saj sta leta 2011 že podpisovala ločitvene papirje. Anthony ni dolgo objokoval, saj se je že nekaj mesecev pozneje grel v objemu De Limove. »Njegova osnovna težava je, da skače iz razmerja v razmerje, nikoli si ne vzame časa, da pozdravi srčne rane. A je zdaj spoznal, da morda v tem tiči razlog, da se nobena njegova zveza ne obnese,« je povedal njegov prijatelj in pridal, da ga je dejstvo, da bo zdaj že trikratni ločenec, globoko prizadelo. »Konec s Shannon ga je uničil. To bo zanj že ločitev številka tri. Zato si zdaj želi vzeti čas zase, se posvetiti očetovstvu, od žensk in zmenkov pa si bo vzel daljši predah.«



Razmerje s Shannon je bilo nemirno: po manj kot letu dni ljubimkanja, leta 2013, sta šla narazen, a ju je medsebojna privlačnost nato spet zmamila v objem, predlani pa sta se poročila s kuliso eksotične Dominikanske republike v ozadju. Čeprav sta bila tedaj prepričana, da jima bo uspelo, se le ni izšlo. Zvezdnik se je že na podelitvi latino grammyjev prikazal brez poročnega prstana, zdaj pa so vest o njuni skorajšnji ločitvi potrdili najrazličnejši viri. S poudarkom, da se kljub odrskemu poljubu z Lopezovo ne vrača v njen objem. To je bil namreč zgolj del šova, ob tem, da ju bosta pač vedno vezali topla naklonjenost in ljubezen do njunih dvojčkov Maxa in Emme.