Peti zakon znanega igralca propada po 5 letih

Z dolgimi lasmi, ki so valovali v zraku, ko je jezdil svojega harley-davidsona, in izklesanimi mišicami, ki jih ni prav nič sramežljivo skrival, je ameriški igralec Lorenzo Lamas v priljubljeni seriji 90. let Odpadnik zapeljeval ženska srca in iz njih izvabljal zasanjane vzdihe. A tudi še desetletja pozneje, ko je za sabo že imel srečanje z abrahamom, je danes 58-letnemu igralcu konec leta 2010 še vedno uspelo omrežiti več kot še enkrat mlajšo lepotico, tedaj komaj 23-letno Shawno Craig, ki jo je že po petih mesecih romance popeljal pred oltar. To je bil že njegov peti zakon. A očitno mu tudi z njo ni bila namenjena večnost, po petih letih se ločujeta.



Devetica je bila magična za Zsa Zso Gabor in Jennifer O'Neill, saj sta prav tolikokrat zakorakali v ritmu poročne koračnice. Enkrat manj so zakonsko srečo okušali Elizabeth Taylor, Larry King, Michey Rooney in Lana Turner. Jerry Lee Lewis je poročne zaobljube izrekel sedmim, šestkrat sta na zakonsko blaženost upala Hedy Lamarr in Tony Curtis. Lamas pa se je s petimi zakoni povzpel v družbo Dennisa Hopperja, Danielle Steel, Clarka Gabla, Jamesa Camerona in Billyja Boba Thorntona. Prvič je bil prepričan, da je našel življenjsko družico že pri 23, a je njegov zakon z Victorio Hilbert razpadel že leto pozneje. V letu po ločitvi številka ena, leta 1983, se je zaobljubil Michele Cathy Smith, ki mu je v dveletnem zakonu povila sina in hčerko, leta 1989 pa je pred oltar povedel soigralko Kathleen Kinmont. A je tudi njuna sreča že štiri leta pozneje splavala po vodi, medtem ko je z ženo številka štiri, Playboyevo zajčico Shauno Sand, materjo njegovih treh hčera, zdržal dve leti dlje.



Žena mu je rodila vnuka



Vsakokrat, ko so mu z jezika letele besede večne ljubezni in zvestobe, je verjetno mislil resno. Tudi aprila pred petimi leti, ko se je združil z nekdanjo manekenko in zvezdnico resničnostne televizije Shawno Craig. A so zdaj med njiju posegli na stotine kilometrov in karierne težnje. Lorenzo se je namreč odločil za selitev v metropolitanski New York, ob čemer je pričakoval, da mu bo žena stala ob strani. A je ta raje podpisala pogodbo za snemanje resničnostnega šova s Shivo Shafi, zaročenko nepremičninskega mogula Mohameda Hadida, očeta lepotic modnih pist Gigi in Belle Hadid, ki ga bodo začeli snemati naslednje leto. Zaradi česar temnolaska ostaja v sončnem Los Angelesu. »Shawna se z njim ne želi preseliti v New York, kar ga je grozovito potrlo,« pravi vir in dodaja, da ga precej mlajša žena »sili, naj se preseli brez nje. Prigovarja mu, da je to najbolje tudi zanj. A ga to globoko žalosti.« A medtem ko njene besede pravijo, da mu bo bolje brez nje ob strani, mu njena dejanja govorijo malce drugačno zgodbo. »Želi si le hoditi ven, veseljačiti in se vse noči zabavati.« Zaradi česar so mnogi prepričani, da je njunemu zakonu že odklenkalo, četudi ločitvenega kolesja še nista zagnala.



Ena žena in štiri bivše za zvezdniške kroge ni pretresljivo nenavadna družinska dinamika. Pa vendar se Lamas lahko pohvali s precej razgibano družinsko sliko. Ne toliko zaradi več propadlih zakonov, v prvi vrsti za to, ker je njegova žena hkrati tudi mati njegovemu vnuku Lyonu. Čeprav se po leto in pol starem malčku ne pretaka njena kri. Lorenzova hčerka Shyane Lamas je po spontanem in skoraj usodnem splavu pred dvema letoma izvedela, da nikoli več ne bo mogla zanositi, ko je njena mačeha Shawna vse šokirala s svojo ponudbo: da bo kot nadomestna mama zanjo in njenega moža Nika Richieja donosila otročička. »Nisem verjela, da se bo moj oče strinjal s tem predlogom. A se je, za kar mu bom večno hvaležna,« je tedaj dejala Shyane, katere jajčece, oplojeno z Nikovo spermo, so vstavili v Shawno, ki je lani julija donosila zdravega dečka. Svojega priženjenega vnuka. »Vesel sem, da smo to storili. Shawna si je namreč želela okusiti nosečnost. Vesel sem, da je to izkusila – in da otrok ni najin,« je dejal lani novopečeni dedek, sicer oče šestih. Med zakonoma številka dve in tri je postal tudi očka nezakonski hčerki Paton.