Pet milijonov vredno kmetijo pognal v zrak

Trinajst let, vse do lani, je sedel za volanom megapriljubljene avtomobilistične serije Top Gear, ki pa je niso odlikovali le dih jemajoče adrenalinske akcije in izjemni jekleni konjički, pač pa tudi bobneče eksplozije. Jeremy Clarkson se od teh ni znal posloviti niti zdaj, ko je že zagnal svojo novo oddajo, in svoje slabih pet milijonov vredne kmetije – ker je pač želel zgraditi novo in sodobnejšo – ni porušil kot običajni smrtniki, temveč je namesto bagrov najel strokovnjake za eksploziva. »To je tipični Clarkson. Vsi drugi bi jo postopoma porušili, on pa jo je pognal v zrak. Razstrelil je celotno hišo, da je od nje ostal le še velikanski kup kamenja,« je povedal eden izmed voditeljevih sosedov, ki mu v ušesih verjetno še vedno odzvanja.



Clarkson je že z nekdanjima sovoditeljema v Top Gearu uničeval hiše kar z vojaškimi oklepniki, zdaj pa je šel še korak dlje, podstavil eksplozivna sredstva in – bum! Po okolici so odzvanjale eksplozije, v nebo se je valil siv dim, kmetija se je sesedla kot hišica iz kart. Sosede v premeru enega kilometra je obvestil tik pred zdajci. »Večer prej sem pod vrati dobil obvestilo, da bodo dela potekala med prvo in četrto popoldne. Razstreljevati so začeli nekaj po tretji in končali malo po četrti,« pripoveduje sosed, ki je tedaj lahko opazoval dim, ki se je vil v nebo, medtem ko je njegov dom glasno stresalo. »Kjer je prej stala velika kmetija, zdaj ni skoraj ničesar več. Le kup kamenja in lesa.« Ni bil edini, ki ga je zmotil Clarksonov podvig. Prav nič spokojen ni bil niti pogreb na vasi, saj so močne eksplozije več kot le preglasile žalno slovesnost.



Veliko kmetijo je Clarkson kupil pred štirimi leti, leto pozneje je že dobil dovoljenje, da zanj očitno premajhno domovanje razširi. Pet spalnic mu ne zadošča, zato bo zdaj na kraju nekdanje kmetije zrasla nova hiša s šestimi spalnicami, petimi kopalnicami, kinom v kleti in igralnico na podstrešju. Iz prvotnega načrta sta odpadla bazen in teniško igrišče, velikanska garaža za pet avtomobilov pa seveda ne bo manjkala. Čeprav bo zvezdnikovo novo domovanje 12-krat večje od povprečne velikosti angleških domov, si želi, da se vendar zlije z okolico.