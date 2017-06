Penelope Cruz je blond

Svet jo pozna kot drobno temnolasko valovitih kodrov, zapeljivega nasmeha in omamnega telesa. Vse to jo že leta umešča med najbolj seksi zemljanke. Zato je bilo veliko presenečenje, ko so ustvarjalci serije o zadnjih dneh modnega velikana Giannija Versaceja vlogo njegove sestre, ki je prevzela vajeti bratovega modnega imperija, ponudili eksotični španski lepotički Penelope Cruz. Mnogi so bili prepričani, da Španka ne bo mogla upodobiti Donatelle, katere zaščitni znak so platinasti lasje in močna šminka. A je Penelope vsem dvomljivcem dokazala, da so se pošteno motili. Preprosto se je poslovila od črnih kodrov, si nadela platinasto lasuljo in postala Donatella.



Serija o sojenju O. J. Simpsonu je doživela velik uspeh, zdaj se ustvarjalci nadejajo podobnega uspeha s projektom o umoru modnega genija Versaceja, ki so ga pred njegovo vilo pokosili streli Andrewa Cunanana. Snemanje, v katerem je vlogo Versaceja prevzel Édgar Ramírez, Ricky Martin bo upodobil njegovega ljubimca Antonia D'Amica, zloglasnega morilca, ki je razburkal ameriško in svetovno javnost, pa zvezdnik serije Glee Darren Criss, se je že začelo, na sporedu bo predvidoma čez eno leto. V javnost pa so že prišle fotografije Cruzove kot Donatelle – marsikdo je zaradi dramatične preobrazbe skoraj ni prepoznal.

.