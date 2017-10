Pari, ki rušijo stereotipe

Ste prepričani, da mora biti moški v zvezi starejši in modrejši, da ženska ne sme biti tista, ki zaprosi za roko? Predstavljamo vam zvezdniške pare, ki so ta nenapisana pravila prekršili in si ustvarili srečne zveze po lastnih željah in občutkih.

Moški zaprosi žensko

Kdo ve, ali bi Matthew McConaughey (47) sploh kdaj zakorakal pred matičarja, če ga k temu ne bi spodbudila njegova izbranka Camila Alves (35). Manekenka brazilskega rodu se je po petih letih zveze odločila, da je čas za korak naprej in zasnubila igralca na večerji za njegov rojstni dan. Leta 2012 sta se starša treh otrok poročila, srečna skupaj pa ostajata vse do danes.

Moški mora biti starejši

Igralka Tilda Swinton (56) se nikoli ni pretirano ozirala na to, kaj si o njej mislijo drugi, in tudi pri ljubezni se ni uklonila uveljavljenim pravilom. Za življenjskega sopotnika si je izbrala slikarja Sandra Koppa (39), ki je od nje mlajši kar 17 let.

Ženska prevzame priimek

Zgodi se, da žena ohrani dekliški priimek ali k njemu doda novega, zelo redko pa ženin dekliški priimek za svojega sprejme mož. A prav to je storil raper Jay-Z (47), potem ko je prisegel večno zvestobo Beyonce (36) – njegovo uradno ime se glasi Shawn Knowles-Carter.

Najbolje je, če zakonca služita podobno

Za kar nekaj zvezdniških parov to ne drži. Zagotovo ni tako v zakonu Meryl Streep (68), ki kot ena najuspešnejših hollywoodskih igralk zasluži precej več kot njen mož, slikar Don Gummer (70). Čeprav je ona tista, ki v večji meri preživlja družino s štirimi otroki, pa je njun zakon skladen – uspešno ploveta skupaj že od leta 1978.

