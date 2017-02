Pamela obdarila Melanio

Ambasadorka mednarodne organizacije za etično ravnanje z živalmi (Peta) Pamela Anderson je navdušena nad prvo damo ZDA Melanio Trump. Sevničanka je vtis nanjo naredila, ker na slovesnostih ob predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa ni nosila krznenih oblačil. »V središču inavguracijskega pompa ste bili osupljivi v obleki Ralpha Laurena – enega številnih oblikovalcev, ki ne delajo s krznom,« je Andersonova zapisala v pismu. »Zares vesela sem, da ste se odločili, da ne boste nosili usnja! Kot prva dama boste pomagali oblikovati trende in s tem, ko boste sočutno izbirali, boste ogreli srca mnogih,« je še dodala.



Pamela Anderson je začela pravice živali zagovarjati leta 2009, ko je prvič pisala takratnemu predsedniku ruske vlade Vladimirju Putinu, da bi se mu zahvalila za prepoved pobijanja mladičev sedlastih tjulnjev. Leta 2011 je za organizacijo Peta lobirala, naj Rusijo, ki je prej uvozila 90 odstotkov kožuhovine kanadskih tjulnjih mladičev, prepriča, da te uvoze prepove.



Leta 2016 je bila plavolasa ikona imenovana za osebo leta organizacije Peta zaradi svojih prizadevanj za spodbujanje veganskega prehranjevanja in nasprotovanja uporabi divjih živali v cirkusu. Andersonovi je revija Vogue podelila priznanje za njeno neomajno ravnovesje med stilom in etiko, prejšnji mesec pa je bila imenovana za obraz pomladno-poletne kampanje 2017 Andreasa Kronthalerja za Vivienne Westwood. Kronthaler je eden od mnogo britanskih oblikovalcev, ki ne delajo s krznom.



Melania Trump doslej sicer ni kazala zadržkov do nošenja krznenih oblačil. Na družabnih dogodkih je večkrat nosila oblačila s krzneno obrobo, krznene šale pa tudi krzneno kučmo. Sodeč po fotografijah ima lepotica v omari tudi precej plaščev iz naravnega krzna. Z modno etiko se ne ukvarja niti njena pastorka Ivanka, ki je bila leta 2007 prav zaradi tega deležna številnih kritik. V zimsko kolekcijo, ki jo je takrat še smela prodajati v znameniti ameriški veleblagovnici Nordstrom, je uvrstila kapo s cofom iz pravega zajčjega krzna, s tem pa si je nakopala kritike.