Pamela Anderson kriva, da spet analizirajo Melanio Trump

Kar koli naredi prva dama Amerike Melania Trump, je stvar analiz. Pamela Anderson je pred dnevi na twitterju objavila Melanijino sporočilo ob zahvali za darilo, ki ji ga je Pamela podarila. Ko so nekateri opazili, da je med njenim in moževim podpisom neverjetna podobnost, so se grafologi lotili resne in podrobne analize.

»Njen podpis je neverjetno podoben Donaldovemu. Gotovo je stiliziran. Morda so najeli koga, da bi jo podučil, kako naj se podpiše, ali pa gre kar za žig,« je dejala Sheila Kurtz, strokovnjakinja za rokopis. Pravi tudi, da je zelo nenavadno, da ima par tako podobno pisavo.

»Ko nekdo piše nečitljivo, piše tako v resnici zato, ker noče, da bi znali prebrati njegov zapis,« je še dejala. Pozornost je namenila tudi ostrim linijam, ki naj bi po njenem mnenju nakazovale to, da je oseba inteligentna, razmišlja hitro in hitro dojema nove informacije.

@flotus

Dear Melania,

Thank you for your sweet note.

It is heartwarming to see you

manage your position with such beauty and grace.

Pamela pic.twitter.com/h9mmdqxp0h