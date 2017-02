Pamela Anderson in Julian Assange par?!

Bi verjeli, da bo nekdanja zvezdnica Obalne straže, ki je gledalce pred televizijskimi zasloni v 90. letih razveseljevala, ko je po plaži tekala v rdečih kopalkah, kdaj postala dekle Juliana Assangea, ustanovitelja Wikileaksa? No, po Otoku se že nekaj časa šušlja prav to, za govorice pa je kriva prav Pamela Anderson, ki Assangea, enega od najbolj iskanih ljudi na svetu, vestno in predvsem pogosto obiskuje na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kjer je 44-letnik obtičal. Paparaci, ki prežijo pred veleposlaništvom, so jo v petih mesecih tam videli že šestkrat, vsakič pa pride z vrečkami, polnimi hrane. Assange je na seznamu iskanih ljudi na Švedskem, saj ga želijo tam zaslišati v povezavi z očitki o posilstvu, ki naj bi ga zagrešil leta 2010, kar sam vztrajno zanika. Zatekel se je v Veliko Britanijo, a ker so ga od tam hoteli izgnati, se je naselil v sobico na omenjenem veleposlaništvu, kjer zdaj prebiva že dolga štiri leta.



Dve leti pozneje so paparaci tam prvič opazili tudi Andersenovo. Takrat ga je obiskala, da bi ga pregovorila, naj podpre njeno fundacijo, ki jo je ustanovila v pomoč žrtvam spolnega nasilja. Nato je dolgo ni bilo, konec lanskega leta pa so njeni obiski postali vse pogostejši. Nazadnje so jo videli v začetku februarja, ko je domnevnemu ljubimcu prinesla veganske hamburgerje in druge dobrote, na katere kot goreča zagovornica pravic živali prisega tudi sama. Z vegansko večerjo je ustanovitelja Wikileaksa 49-letnica razvajala tudi nekaj tednov pred božičem pa konec januarja, v začetku decembra, 13. novembra in prav tako 13. oktobra. V vseh teh primerih je Assangeu prinesla tudi polne vreče in pladnje hrane in najprej sprožila teorije zarote, da ga želi zastrupiti. Ko je bil po njenih obiskih še vedno živ, so začeli mediji ugibati, ali nista morda par.



Čeprav se zdita zelo nenavaden par, imata Pamela in Julian veliko skupnega, najbolj pa ju druži ljubezen do Rusije. Kakor koli neverjetno je slišati, si Andersonova močno želi postati ruska državljanka, in Assange bi ji lahko bil pri tem v pomoč. »Imam kanadski in ameriški potni list. Zelo rada bi imela še ruskega, saj bi tako lažje potovala v to državo,« je povedala konec lanskega leta, prav ko so njeni obiski pri Assangeu postajali vedno pogostejši.

