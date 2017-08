To pa je noro: zaradi golote TV zavrnila predvajanje

Filmski sladokusi verjetno ne bodo videli čisto nič novega. Švedska lepotica Alicia Vikander, ki je pred dvema letoma s polnim zagonom začela prodirati v Hollywood, je že predlani odvrgla vsa oblačila in pokazala sleherni košček svoje kože. Kar se ji je obrestovalo, saj ji je na trenutke razgaljena vloga v uspešnici Dansko dekle prinesla oskarja za najboljšo stransko igralko.

Prepovedana ljubezen

A če je bila njena golota tedaj pomembna za zgodbo, okusno posneta in primerna za gledalce, je v svoji novi vlogi prešuštniške žene v na prvi septembrski dan prihajajočem zgodovinskem filmu Tulip Fever vendar prevroča za nedolžne oči televizijskega gledalstva. Vsaj za tiste, ki gledajo kanal Fox.

Amsterdam v 17. stoletju. Mlada Sophia v Alicijini podobi je poročena s starejšim aristokratom Cornelisom Sandvoortom, a se zaljubi v revnega, mladega slikarja, ki ga najame njen mož. Prepovedana ljubezen, a premočna, da bi se ji lahko upirala, in tako se prepustita vroči strasti. Očitno prevroči že v napovedniku za film, saj je televizijska mreža Fox zaradi prežgečkljivih in spolno prenazornih kadrov zavrnila njegovo predvajanje. Produkcijska družba Weinstein Co. se je na to požvižgala in zavrnila možnost, da iz napovednika izrežejo preveč spotakljive kadre. Verjetno tudi zato, ker je film ne nazadnje odobrilo ameriško interesno združenje filmskih založnikov MPAA – le da mora na začetku napovednika rdeče zasijati, da je zaradi za otroke neprimerne vsebine primeren le za odrasle.