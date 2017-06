Ozzyjeva romanca s frizerko pozabljena

Ozzy in Sharon Osbourne sta v hotelu v Las Vegasu obnovila poročne zaobljube. Ponovne ceremonije si je želela Sharon, ki nemara meni, da bi bilo moža po lanski aferi z njeno frizerko dobro spomniti na obljube, ki ji jih je dal pred matičarjem.



»Sharon si je tega že dolgo želela. O tem je razmišljala, vse odkar sta prebrodila zakonsko krizo. Čeprav sta se z Ozzyjem navadila početi vse reči v soju žarometov, sta se dogovorila, da bo obred zaseben,« je povedal prijatelj para. Udeležili so se ga njuni trije otroci ter nekaj sorodnikov in prijateljev.



Sharon in Ozzy sta poročena 34 let. Sharon je pred kratkim javno povedala, da se je Ozzy pokesal zaradi afere s frizerko. Rocker je začel celo obiskovati tečaj, ki naj bi mu pomagal znebiti se zasvojenosti s seksom. Čeprav je bila želja ženina, pa je bil on tisti, ki je dal pobudo za akcijo. »Po vsem, kar je bilo, me je vprašal, ali bi obnovila zaobljube. Seveda sem privolila. To je bilo vse, česar sem si želela,« je povedala Sharon.



Varanje mu je že večkrat odpustila



Še pred letom dni je bila prepričana, da je njenega zakona konec. Čeprav je v preteklosti Ozzyju že večkrat odpustila varanje, se ji je zdelo, da tokrat ne bo mogla čez to. Pri frizerki Michelle Pugh ni šlo le za seksualni spodrsljajček, ki jim rockerji skoraj ne morejo uiti, ampak za pravo romanco, kar je Sharon po besedah vira, ki je o tem spregovoril z mediji, zelo prizadelo. »Sharon je v preteklosti že prevaral, enkrat ali dvakrat, a nikoli se ni zapletel v romanco z drugo žensko. Zato ima zdaj prvič občutek, kot da ga ne pozna, kot da živi dvojno življenje,« je povedal vir in dodal, da je prvič v življenju pripravljena narediti čez svoj zakon križ.



»Štejem 63 let in tako ne morem več živeti. Zaradi Ozzyja sem imela izjemno življenje, dal mi je tri čudovite otroke, srčno ga ljubim. A trenutno ne vem, kaj me čaka v prihodnje. Sesti moram, razmisliti, ugotoviti, česa si resnično želim, in sebe tokrat postaviti na prvo mesto,« je po aferi povedala Osbournova in priznala, da je že navezala stike z več ločitvenimi odvetniki.



Izdajalska elektronska pošta



Ozzyjevo početje je razkrila med brskanjem po njegovi elektronski pošti. Pisma so pokazala, da sta se z Michelle zapletla v pravo afero in da Ozzy svojo ljubico celo vzdržuje. Sharon je šokiralo tudi dejstvo, da jo dobro pozna: šlo je za frizerko v enem slovitejših frizerskih salonov Los Angelesa, ki ji je barvanje las, v katerem je ta strokovnjakinja, prepustila tudi sama. Jezna Sharon je nato tako vztrajno telefonarila v salon, da so moževo ljubico odpustili.



Čeprav je bila že na pragu ločitve, je Ozzyju le uspelo najti pot nazaj do njenega srca. Oktobra lani jo je za rojstni dan presenetil s pošiljko cvetja, nato pa je padel na koleno in jo prosil, naj vnovič postane njegova žena. »Vprašal me je, ali si želim obnoviti poročne zaobljube. Česar si iskreno želim. Srečna sem. Za božič sem že zdaj dobila vse, kar sem si želela,« je takrat komentirala zvezdnica.



Ljubezenska zgodba zakoncev Osbourne je res dolga, a tudi polna vzponov in padcev. Poročila sta se 4. julija 1982. Sharon se je skoraj od prvega dne borila z Ozzyjevo zasvojenostjo z mamili in alkoholom ter se otepala nasilja, ki je izviralo iz njegovih pogubnih razvad. Leta 1989, po petih dneh nenehne alkoholiziranosti, se mu je pred očmi stemnilo in je v alkoholni norosti začel daviti ženo. Šele nato je bil pripravljen na kliniko za zdravljenje odvisnosti.



Pred dobrimi štirimi leti je Sharon odkrila, da je Ozzy vnovič zašel na staro pot. Na njegovem mobilniku je našla vrsto sporočil preprodajalcem drog s pripisi, naj tega nikakor ne izdajo »njegovi ta stari«. Za nameček se je odkritje, ki je ni moglo spraviti ravno v dobro voljo, zgodilo prav na dan njune 30. obletnice poroke. Tudi tokrat se je hotela ločiti in spet se je izmazal z obiskom rehabilitacijske klinike in pa skupnim obiskovanjem terapevta.



Sharon je Ozzyja spoznala, ko je bil ta še poročen s Thelmo Riley. Tedaj 18-letna je s poročenim Ozzyjem začela ljubimkati. Ko je bila stara 27 let, jo je nekoč vprašal, kako močna je njena ljubezen do njega. »Zate bi storila vse! Obožujem te, zate bi dala življenje! Dokazala ti bom, da zate tudi umrem!« mu je takrat goreče zatrdila Sharon, pograbila nož, ki je ležal v bližini, in se porezala po levem zapestju.