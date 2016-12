Ozzy Osbourne se je lahko  vrnil k Sharon

Poznata se že skoraj pol stoletja. Osemintrideset let sta ljubimca, od tega sta jih 34 prebila kot zakonca. In v tem času že dvakrat zakorakala pred oltar. V prvo daljnega leta 1982 po treh letih romance, nato pa sta Ozzy in Sharon Osbourne na silvestrski večer pred 14 leti svojo ljubezen še enkrat potrdila pred svetom in med razkošno zabavo pred petičnimi izbranci – med njimi sta bila tudi pevec Justin Timberlake in komik Chris Rock – obnovila poročne zaobljube. A čeprav sta si vnovič obljubila večno ljubezen in zvestobo, je bila ta malce krajšega roka, kot je neskončnost, saj je letos med njima grozovito počilo. Zvezdnikovo ljubimkanje s frizerko Michelle Pugh je bilo (skoraj) več, kot je Sharon še lahko prenesla. Nezvestega moža je vrgla iz hiše, ločitev pa je bila tik pred vrati. A očitno je zvezdniški par prevetril tudi to nevihto, saj bosta kmalu še v tretje obnovila zaobljube.



Padel na kolena



Letošnje leto je bilo za Osbournovo vse prej kot lahko. Moževa nezvestoba jo je namreč skoraj uničila. Ozzy sicer nikdar ni poosebljal zakonske zvestobe, a mu je Sharon njegove skoke v tuje postelje v minulih letih oprostila. Predvsem ker je šlo za anonimne ženske za eno noč v omotici alkoholne omame. Z Michelle pa je prestopil mejo, saj ni šlo za spodrsljajček, ampak za resno afero, skrivno ljubimko pa naj bi – kolikor časa je pač trajala njuna ljubezenska igrica – celo vzdrževal. »Moram razmisliti, kako naprej,« je tedaj dejala prevarana Sharon, ki se je tudi že pomenkovala z ločitvenimi odvetniki, a je Ozzyju nato vendar uspelo najti pot nazaj do njenega srca. Oktobra ji je za rojstni dan poslal cvetje, kar je bil začetek, dokončno pa ji je omehčal strto srce, ko je padel na koleno, jo prosil za še eno priložnost in naj vnovič postane njegova žena. »Vprašal me je, ali si želim obnoviti poročne zaobljube. Česar si iskreno želim. Srečna sem. Za božič sem že zdaj dobila vse, kar sem si želela,« je zdaj povedala zvezdnica, čeprav ni izdala, kdaj bo napočil ta veliki dan. Po ugibanju nekaterih na obletnico njune poroke, julija. »V vseh teh letih zakona sta premagala vrsto ovir. In naj jima je bilo še tako težko, kot par sta postala še trdnejša, zato želita obletnico poroke prav posebno zaznamovati. Ne bi me presenetilo, če bosta obnovila poročne zaobljube,« je povedal vir. Sploh ker bo Ozzy novo leto začel z obiskom rehabilitacijske klinike – kot je obljubil Sharon –, zato bo poletje, ko bo zdravljenje že za njim, verjetno kot naročeno za slavje.



Pijan jo je davil



Njuna ljubezenska zgodba je sicer ena od najdaljših v zvezdniških krogih, a nikakor ne tudi ena od najpreprostejših ali najlepših, saj ju že skoraj od dne, ko ju je zadela kupidova puščica, spremljajo težave in pretresajo temelje njunega zakona, v katerega sta zakorakala 4. julija 1982. Namesto začetne blaženosti sta se namreč skoraj od prvega dne borila z Ozzyjevo odvisnostjo od drog in alkohola, zaradi česar je prepogosto na plan pokukala tudi njegova nasilnejša plat. Najbolj intenzivno verjetno leta 1989, ko se mu je po petih dneh nenehnega nagibanja steklenic vodke pred očmi stemnilo in je v alkoholni norosti začel daviti ženo. Zaradi česar bi sicer lahko pristal za zapahi, a je raje vkorakal na kliniko za zdravljene odvisnosti, v Sharoninih očeh pozitiven korak, s katerim ji je potrdil, da si za njiju želi lepe prihodnosti. Zato nadenj zaradi poizkusa umora ni naščuvala policije, ampak mu je vse oprostila in ga vnovič sprejela v svoj objem. Pred štirimi leti pa je odkrila, da je vnovič zapadel v kremplje odvisnosti. Na Ozzyjevem mobilniku je namreč zasledila vrsto sporočil preprodajalcem drog s pripisi, naj tega nikakor ne izdajo »njegovi ta stari«. Na odkritje je naletela na dan njune 30. obletnice poroke in bi skoraj končalo njun zakon. Izmazal se je zgolj z vnovičnim obiskom rehabilitacijske klinike in skupnim obiskovanjem terapevta. Podobno bo storil zdaj, le da se ne bo zdravil zaradi pretirane ljubezni do prepovedanih substanc, ampak bo poskušal ozdraviti svojo seksualno odvisnost, proti kateri se Sharon bori že četrt stoletja. Čeprav je vsaj manjši delček krivde za njune zakonske težave pripisala tudi njunima karierama, zaradi katerih ne najdeta dovolj časa drug za drugega. »Oba imava uspešni, plodoviti karieri, kar je, vsaj z ene plati, blagoslov. A hkrati terja svoj davek,« je priznala Sharon in nadaljevala, da sta naredila podobno napako kot mnogo drugih parov, ki so že vrsto let skupaj. »Prehitro začnemo partnerje jemati za samoumevne. Poročena sva že skoraj 35 let, partnerja pa sva še tri leta dlje. In, seveda, sva imela v razmerju vzpone in padce.«