Otroško zvezdnico je pokopal heroin

V najstniških letih je zaslovela s serijo Srečni dnevi, ki je bila dolgo desetletje ena od najbolj priljubljenih ameriških nanizank, ki so opevale idealizirano vizijo ameriškega življenja. A medtem ko je bila Erin Moran v 70. in 80. letih steber ameriške televizije in ime, ki je v tisoče gospodinjstev prinašalo smeh in srečo, so bila njena poslednja leta vse prej kot srečna, bolj preplet finančnih stisk, brezdomstva, boja z depresijo in domnevne odvisnosti od omame, dokler ni minulo soboto umrla pri le 56 letih. Najverjetneje zaradi prevelikega odmerka heroina.



Le še navzdol



Že pri petih je prvič stala pred kamero, in ko je pri 13 zadela žebljico na glavico, je imela za sabo paleto televizijskih vlog in celo filmski prvenec. Omrežila je ustvarjalce serije Srečni dnevi in prevzela vlogo male Joanie Cunningham ter poletela v zvezdniško stratosfero. In tam kraljevala do izteka serije, do svojega 24. leta, ko se življenje za mnoge šele začne. Pri njej pa je, nasprotno, šla pot nato le še navzdol. Slave najstniških let namreč nikoli več ni dosegla, sčasoma pa na obzorju ni bilo nobene vloge več, ne dobre ne slabe. Kar je, kot je priznala, botrovalo njenemu zdrsu v depresijo. In verjetno k izboljšanju njenega duševnega počutja ni pripomogla niti zasebnost, v kateri prav tako ni vse teklo kot po maslu. Leta 1993 se je po šestih letih namreč končal njen zakon z Rockyjem Fergusonom, in čeprav je že nekaj mesecev pozneje stopila pred oltar s Stevom Fleischmannom, s katerim je, vsaj uradno, ostala poročena do svoje smrti, se ji vendar tudi z njim nista cedila le med in mleko. Verjetno predvsem zaradi denarnih težav. Leta 2010 je njun bančni račun namreč povsem presahnil, zato je banka zaradi nezmožnosti odplačevanja hipoteke zasegla njun kalifornijski dom, začasno streho nad glavo pa sta našla pri Stevovi ostareli mami v Indiani.



Tašča jo je vrgla na cesto



Erin je verjetno dve leti pozneje, ko je s še štirimi soigralci iz Srečnih dni dobila tožbo proti televizijski mreži CBS – češ da jim niso plačali uporabe njihovih fotografij za trgovske namene, povezane s serijo –, mislila, da bo izplavala iz brezna, a se je pošteno motila. Šestdeset tisočakov, kolikor ji je izplačal CBS, je namreč skoraj izpuhtelo, menda predvsem za popivanje. Prav zaradi slednjega pa je še istega leta, 2012., pristala na cesti. Ko se je po enem od pijanskih večerov vračala v taščin dom, je tej prekipelo. »Iz barov je prihajala ob nečloveških urah, včasih je s seboj pripeljala še svoje razgrajaške barske kolege, česar Stevova mama ni mogla več prenašati,« je povedal vir in dodal, da ji je po hrupnem sporu, polnem kričanja sredi noči, tašča pokazala vrata. Erin je brez beliča pristala na cesti pa tudi njen zakon naj bi bil od tedaj menda le še na papirju.



Zavračala pomoč



Zadnja leta je životarila v revščini, se selila od motela do motela. In četudi so ji stanovski kolegi ponudili roko, je nikoli ni sprejela. »Poizkušali smo na vse pretege, a je od naše pomoči že skoraj bežala. Izgubila se je v temi in žal ni pravočasno našla stikala, da bi znova prižgala luč,« je dejal igralec Paul Petersen. Zaprla se je pred svetom, po nekaterih govoricah naj bi pisala spomine, a jih nikoli ni dokončala.



Šele obdukcija bo pokazala, ali je smrti tudi v resnici botroval heroin. »Oh, Erin. Končno si našla mir, po katerem si tako hrepenela. Počivaj v spokoju. Prezgodaj,« se je od nje poslovil soigralec Henry Winkler, televizijski Fonzie. Ki pa je le prvi v množici vseh, ki so se zavili v črnino.