Otroka ne bo posvojila zaradi ljubosumne mačke

V sedmih letih je v svet poslala sedem albumov, zadnjega na začetku tega meseca, a na koncertnem odru je ni bilo že leto in pol. »V živo nisem nastopala zaradi zdravstvenih težav, povezanih z aspergerjevim sindromom,« je razkrila Susan Boyle, ki so ji zdravniki to obliko avtizma diagnosticirali pred komaj štirimi leti. In zaradi katerega ne ve, ali bo sploh še kdaj prepevala v živo. A čeprav v njenem profesionalnem življenju morda ne poteka vse gladko, se ji bo morda zdaj vendar širše nasmehnila sreča v zasebnosti. Z upanjem in optimizmom namreč pogleduje k za zdaj anonimnemu zdravniku, prvemu moškemu, ki ji je pospešil srčni utrip, sanjariti pa je začela tudi o otroku.



Štela jih je že 53, ko naj bi se prvič v življenju zapletla v romanco, ki pa napreduje le počasi. »Za zdaj še ne bi razkrila njegovega imena, saj med nama ni še nič resnega. Vsekakor pa uživam v moški družbi,« pravi Boylova, ki pa bo svojemu zdravniku – »če bo priden fant!« – poslala svojo najnovejšo fotografijo, na kateri se bo jasno zrcalila njena nedavna izguba okoli 13 kilogramov. »Pri izgubi teže mi je pomagalo, da sem vsak dan prehodila tri kilometre, do trgovine in nazaj,« čeprav je levji delež k temu verjetno prispevalo tudi to, da je prenehala jesti vse sladko. Po zdravniških navodilih, saj so ji pred tremi leti odkrili diabetes tipa 2 in ji zabičali, da se mora v svoje dobro za vselej odpovedati sladkim radostim. To se je zanjo na začetku izkazalo za prezahteven izziv, saj se je skrivaj, kot tajna agentka, tihotapila v trgovine in v svoj dom prinašala prepovedane sladkosti. »Morala sem to storiti, shujšati in opustiti sladkarije. Zaradi zdravja!« pa ji je nato vendar prodrlo do podzavesti, da se zdaj vendar z lahkotnejšim in živahnejšim korakom odpravlja v svet.



Do zdaj so britanskemu slavčku delale družbo mačke. Sprva rodovniška Pebbles, ki jo je podedovala po pokojni mami. Ko pa je ljubljena kosmatinka umrla, si je nemudoma omislila novo. In očitno se je v zvezdnici ob skrbi za domačo ljubljenko prebudil materinski nagon, saj je zdaj, pri 55 letih, zahrepenela po otroku. A čeprav se ji je posvojitev na začetku zdela realna možnost, je sprevidela, da bi lahko bili mačje pihanje in kremplji preveliko tveganje za otročička. »Želim si posvojiti otroka, a mislim, da bi moja mačka postala grozno ljubosumna. In nikakor si na domu ne želim videti ravsa med mačko in dojenčkom. Zato bom z otrokom morala še malce počakati.«