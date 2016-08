Otroka bosta obdržala

Bil je prepričan, da je na svetu že tako veliko otrok, da res nima smisla, da bi na plan pokukal še en malček, četudi z njegovim genetskim zapisom. Poleg tega je menil, da ni dovolj zrel za očeta. Čeprav so takšne besede kot po tekočem traku letele iz ust igralca Guya Pearcea, je zdaj, ko je prvič zadonel jok novorojenčka, po katerem se pretaka tudi njegova kri, spremenil mnenje. »Mislim, da ga bova obdržala,« je tvitnil novopečeni očka, zdaj verjetno že noro zaljubljen v drobno štručko.



Zvezdnik filma Memento je dolgih 18 let vztrajal v zakonu s srednješolsko ljubeznijo Kate Mestitz. A najsi jo je še tako ljubil, v načrtu ni imel, da bi svojo srečo okronala še z otrokom. »Na svetu je dovolj otrok. Poleg tega verjetno ne bi bil dober oče, saj bi bil enkrat prisoten, spet drugič ne, otroci pa potrebujejo stalnico in nenehno pozornost in naklonjenost,« je razpredal pred slabim desetletjem, kar je pred štirimi leti dopolnil z mislijo, da »čustveno pač ni dovolj stabilen za očeta. Zato ne bi bilo pošteno do otroka.« To je bilo pred štirimi leti, ko je še užival z Mestitzovo, a predlani sta zakorakala po ločenih poteh. Morda tudi zaradi njegove stanovske kolegice Carice van Houten, s katero sta romantična čustva javnosti prvič pokazala lani, letos spomladi pa še naznanila, da ju bo obiskala štorklja.



En trenutek lahko vse spremeni. Medtem ko je dolga leta preživel v prepričanju, da očetovstva zanj ni v kartah, je zdaj, tik pred 49. rojstnim dnem, usoda karte očitno dobro premešala. »Prispel je ljubek paketek in dejal, da mu je ime Monte,« je izjavil, igralkin predstavnik pa je še dodal, da se mamica in malček dobro počutita. »Monte se je rodil minuli teden. A natančen datum rojstva ostaja strogo zaupna skrivnost. Vsaj za zdaj.«