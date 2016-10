Otroci v svili in kašmirju

Dama že ima uspešno prestižno otroško modno kolekcijo, zdaj pa bo grška princesa Marie-Chantal otroško modo še bolj približala množicam. Glamurozna članica grške kraljeve družine je namreč združila moči z veleblagovnico Marks & Spencer – prav tam bo predstavila ekskluzivno linijo oblačil, dodatkov in darilc za dojenčke in otroke. Cena zanje bo le delček tiste iz prestižne kolekcije: šest evrov za nogavice, 19 za majico in do 28 za obleko. Mati petih otrok, stara je 48 let, je združila elegantnost in igrivost, ki sta tudi sicer sinonim njenih izdelkov. Kolekcija, ki slavi tradicijo in dediščino, je namenjena vsem priložnostim, pravijo, naj bo nedeljsko kosilo ali zabava za rojstni dan.



»Zelo vesela sem zaradi svojega prvega sodelovanja z veleblagovnico, linija oblačil Marie-Chantal in M&S zajema čarobnost otroštva,« pravi princesa. »Skupaj smo oblikovali čudovito kolekcijo oblačil in daril za dojenčke, deklice in dečke, gre za klasično, pa vendar modno linijo, ki je obenem zabavna in igriva.« No, od materialov se omenjata tudi kašmir in svila, ki bolj pritičeta odraslim damam, vendar pri veleblagovnici poudarjajo, da so tudi ti kosi oblačil udobni in da ne bodo všeč samo staršem, ki jih bodo kupili, pač pa tudi njihovim otrokom, ki jih bodo nosili. Menda radi. No, princesine stvaritve so zelo priljubljene med znanimi in slavnimi.



Marie-Chantal in njeni sestri Alexandra in Pia – pogosto jim rečejo kar Millerjeve sestre – so se vse poročile v premožne družine; Pijin nekdanji mož je dedič družbe Getty Oil Christopher Ronald Getty. Marie-Chantal ima dolgo zgodovino povezanosti z bogatimi in slavnimi; preden se je poročila v kraljevo družino, je v Londonu rojena blondinka, njen oče je bil ustanovitelj brezcarinskega nakupovanja Robert Warren Miller, delala za Andyja Warhola. Marie-Chantal je kronska princesa, žena kronskega princa Pavlosa, 49-letnega naslednika grškega prestola. Pavlos je najstarejši sin Constantina II., zadnjega grškega kralja. Ta, rodil se je kot grški in danski princ, je bil bratranec vojvode Edinburškega, grška kraljeva družina pa je še danes tesno povezana s svojimi slavnejšimi britanskimi sorodniki.