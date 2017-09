Otresel se je drog in vrnil pred kamero

Večina še ni slišala za Chesterja Cheta Hanksa, čeprav se mu je nedavno uspelo prebiti v ekipo prihajajočega nadaljevanja komične megauspešnice Curb Your Enthusiasm. Danes 27-letni igralec upodablja vojnega veterana Victorja, ki je ljubimec 24-letne Sammi Green, ki jo upodablja Ashly Holloway. V profesionalnem filmskem svetu pa je Chet še kako znan, saj je sin Toma Hanksa in Rite Wilson. To mu seveda odpira veliko vrat, je pa res, da je tudi odličen igralec. O tem smo se lahko prepričali v kratkem odlomku iz prihajajočega prvega dela nove sezone, v katerem se potetovirani milenijec rokuje s kreatorjem serije Larryjem Davidom v hiši Jeffa, ki ga upodablja Jeff Garlin, in Susie Green, ki jo uteleša odlična Susie Essman.



16 let je imel, ko se je ujel v svet mamil.

Prvi del že devete sezone prihaja po šestletnem premoru. Težko pričakovani prihod serije je seveda razumljiv, saj je David eden najuspešnejših komedijantov v zgodovini televizije in filma – soustvaril je slovito nadaljevanko Seinfeld. Za serijo Curb Your Enthusiasm, ki smo jo v slovenščino prevajali kot Ne tako hitro, je prejel številne nagrade, med drugimi tudi emmyja in golden globe. Prvega od desetih delov bodo predvajali že v nedeljo, 1. oktobra.

Za Cheta je vrnitev na male zaslone zelo dobrodošla, saj se je še nedavno boril z osebnimi demoni. Tako se je leta 2015 znašel na naslovnicah, potem ko je razbil neki hotel v Londonu, se pozneje odvajal od kokaina in dobil hčerko z bivšo partnerico Tiffany Miles. »Ona je najboljša stvar, ki se mi je zgodila,« je povedal Chet. »Ona je razlog, zakaj sem se spremenil in streznil. Več kot leto in pol sem že trezen.«

S slavnim 61-letnim očetom se je nazadnje skupaj pojavil avgusta, ko je po spletu zakrožil video, na katerem dvakratnega dobitnika oskarja uči, kako se pravilno seka drva. Oče mu je ves čas stal ob strani in mu v boju z odvisnostjo pomagal tako finančno kot čustveno, saj so ga demoni mamil preganjali vse od 16. leta. Tomova družina je velika, saj ima z Rito še 21-letnega sina Trumana, s prejšnjo ženo Samantho Lewes pa ima 39-letnega sina Colina in 35-letno hčerko Elizabeth.