Otok za rojstni dan

S prestižnimi oblačili, dragocenim nakitom in vrsto lepih hiš se zdi danska princesa Mary, Avstralka po rodu, ženska, ki ima vse. Toda to seveda ni ustavilo njenega moža, 48-letnega princa Frederika, danskega prestolonaslednika, da ji za 45. rojstni dan, ki ga praznuje 5. februarja, ne bi namenil prav posebnega darila. Očarljivi princ je ženi kupil otok! Seveda tam spodaj, v Tasmaniji, od koder Mary prihaja, zanj pa naj bi odštel okoli devet milijonov evrov, pravijo dobro obveščeni in še, da otok že nosi ime otok Mary.



Gre za enega od otokov, ki je bil v zasebni lasti, je izklepetal vir iz palače: »Mary res živi na drugem koncu sveta, toda ves čas govori o Avstraliji in Tasmaniji, zares je ponosna na domovino. Princ je potreboval nekaj časa, nekaj prepričevanja in pogajanja, da je kupil tisti otok, ki ga je želel, vendar se ni ustavil pred ničimer in zanj plačal okoli deset milijonov dolarjev. Vedel je, kako zelo bo Mary to všeč.«



No, otok je kupljen, a bo potrebne še nekaj papirologije, da bo vse dokončno, zakonca pa naj bi skupaj z otroki, princem Christianom, princeso Isabello in dvojčkoma princem Vincentom in princeso Josephine, v Tasmanijo odpotovala še letos, menda proti koncu leta. V Tasmaniji je ogromno otokov, a le ducat jih je v zasebni lasti. Ti lastnikom in potencialnim kupcem zagotavljajo dih jemajoče razglede, pingvine, izjemne zalive in plaže ter seveda zasebnost.



Maja lani so za 5,5 milijona dolarjev singapurskemu poslovnežu prodali otok Waterhouse ob severovzhodni obali, 30 kilometrov od Bridporta; ne njem sta pristanišče in svetilnik.