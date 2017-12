Otipaval celo bivšega zeta norveškega kralja?

Hollywoodski spolni škandal ima dolge lovke, celo na norveški dvor sega. Ari Behn, nekdanji zet norveškega kralja Haralda, pravi, da ga je med koncertom ob podelitvi Nobelovih nagrad v Oslu otipaval slavni igralec Kevin Spacey.

Behn je povedal, da se je zgodilo leta 2007, ko je bil Spacey gostitelj koncerta. »Radodaren človek sem, toda česa takega nisem imel v mislih,« je Behn povedal za radijsko postajo P4. Takole se spominja incidenta: »Odlično sva se pogovarjala, sedel je zraven mene. Po petih minutah je rekel: 'Pojdiva ven, na cigareto.' Potem je spustil roko pod mizo, jo stegnil in me zgrabil za jajca.«

Tako ga je presenetilo, da je lahko rekel samo: »Mogoče pozneje.« In dodal: »Moji lasje so bili v tistem času še temni, bil sem deset let mlajši. »Behn, norveški pisatelj, je bil 14 let poročen s kraljevo hčerko, princeso Martho Louise, ločila sta se lani, kot vzrok za ločitev pa navedla odtujenost. Imata tri hčerke, Maud Angelico, Leah Isadoro in Emmo Tallulah. Princesa, ki je napisala tudi nekaj knjig, je ob razpadu zakona povedala: »Nič več nisva mogla narediti, da bi ga rešila.« Dodala je, da bosta ostala prijatelja v vsem, kar je še pred njima.

No, slavnega igralca je spolnega nadlegovanja in zlorabe obtožilo več moških, to pa ga je stalo vlogo v seriji Hiša iz kart. Prejšnji mesec je londonsko gledališče Old Vic sporočilo, da so dobili 20 pričanj o domnevno neprimernem vedenju Spaceyja v času, ko je bil umetniški direktor gledališče. Umaknil se je iz javnosti, njegovi predstavniki so spoorčili, da potrebuje čas za razmislek in zdravljenje. Kakšno, niso povedali.