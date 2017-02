Osvojil je Hollywood, zdaj hoče še Bollywood

Obvladovanje borilnih veščin, ki jim je vdihnil skoraj eleganco baleta, je Jackieju Chanu prineslo svetovno prepoznavnost. Z njimi si je namreč utrl pot v filmsko meko, po kateri je razpredel lovke in se ustoličil kot ena največjih zvezd akcijskih filmov. Odtisi njegovih rok in nog krasijo asfalt pred slovitim Kitajskim gledališčem, njegova zvezda se sveti na pločniku slavnih v Hollywoodu. A čeprav si je s pretepanjem in lomljenjem kosti prislužil milijone in lani celo častnega oskarja, ima Jackie tega dovolj. Ne želi biti več filmski vojščak, ampak plešoči in prepevajoči ljubimec. »Dovolj je akcije. Zdaj želim peti in plesati, posneti ljubezensko zgodbo,« je načrte razkril zvezdnik. Z dodatkom – tako drastičnega preskoka med žanri ne želi storiti v Hollywoodu, temveč v bleščečem, živahnem in barvitem Bollywoodu. V Indiji, torej.



