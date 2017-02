Osvaja Elvisovo bivšo

Oba sta ovdovela, oba v zrelih letih in oba očitno pripravljena na novo ljubezensko poglavje. Sir Tom Jones in Priscilla Presley naj bi bila več kot prijatelja, poročajo otoški mediji, novico pa so podkrepili tudi paparaci, saj so ju fotografirali, kako sta se skupaj z njegovim belim rolls-royceom pripeljala pred restavracijo v zahodnem Hollywoodu in šla na romantično večerjo.



»Med njima se krešejo iskrice, a dogovorila sta se, ne bosta hitela,« je nekdo povedal za tabloid The Sun. Valižanski glasbenik je pred slabim letom, aprila lani, zaradi raka izgubil ljubljeno ženo Lindo, s katero je bil poročen kar 60 let. Čeprav je bil znan kot lomilec ženskih src in je med rjuhe menda zvabil na stotine oboževalk, je ljubil in oboževal samo njo, in to od svojega 12. leta. Ob njeni smrti se mu je sesul svet, a zdaj mu ga bo pomagala sestaviti 71-letna Priscilla, vajena življenja s svetovno znanim glasbenikom. Šestinsedemdesetletnik naj bi kot pravi džentelmen po vseh pravilih bontona dvoril Elvisovi bivši, ona pa v vlogi oboževane ženske seveda nadvse uživa in z rdečico sprejema njegove poklone, kot vedo povedati dobro obveščeni. »Za Tomom je zelo težko leto, Priscilla pa mu vseskozi stoji ob strani in mu ponuja oporo, tolažbo, ramo,« pravijo. To je za vse njegove bližnje in oboževalce lepa novica, saj se je doslej zdelo, da sivolasi šarmer ne bo prebolel ženine smrti. Oktobra lani je v nekem intervjuju potožil, da večino noči sanja o Lindi in da se boji, da se nikoli več ne bo zaljubil. »Slišim njen glas, vidim jo, vonjam jo. Najtežji trenutki pa so, ko se zbudim in spoznam, da se mi ni samo sanjalo in da je v resnici ni več,« se je takrat izpovedal. Čas celi rane in rodi nova čustva, čeprav do starih prijateljev. Tom in Priscilla se namreč poznata že zelo dolgo, glasbenik je bil Elvisov dobri prijatelj, v poznih 60. in na začetku 70. let prejšnjega stoletja so veliko časa preživeli skupaj. In kako je na njuno druženje komentiral Tom, sicer tudi sodnik v oddaji The Voice? »Priscilla je moja prijateljica in prijetna dama, rada se druživa.«