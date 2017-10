Ostareli oskarjevki zasenčili manekenke

V Parizu se je konec tedna zbrala svetovna modna elita. Vrhunski oblikovalci, stilisti, manekenke in pomembneži so pridrli na teden mode, ki z newyorškim, londonskim in milanskim tvori četverico naj dogodkov svetovne modne scene. In čeprav so poglede tudi v francoski prestolnici vsekakor privabljale stvaritve zvezd modnega sveta, je običajne revije zasenčila tista pod taktirko kozmetične hiše L'Oreal.

»Neverjetno je!« se je navduševala ruska krasotica Irina Shayk, ki se je sprehajala po brvi ob Slavoloku zmage. L'Oreal je izvedbo edinstvene revije namreč zastavil kar sredi Elizejskih poljan, ki jih je spremenil v modno stezo, ob manekenkah pa so se v oblačilih 18 modnih hiš sprehodila tudi zveneča filmska imena. Vse, tudi brhke manekenke, sta zasenčili oskarjevki Helen Mirren in Jane Fonda, obe stari čez 70, ki sta dokazali, da so leta resnično zgolj številka in je lepota lahko brezčasna. Po Elizejskih poljanah se je sprehodila in več kot konkurirala manekenkam visoke mode tudi pevka in novopečena mamica Cheryl Cole.



79 let že ima manekenka iz Hollywoda.

Filmska veteranka Jane Fonda je bila z 79 leti vsekakor najstarejša. »Vznemirljivo! Težko verjamem, kaj sem storila, in to na Elizejskih poljanah. Nisem se spotaknila ali padla,« je žarela Fondova, ki je nalogo opravila tako brezhibno, da ji je ploskala celo supermanekenka Naomi Cambell. Občudovanje pa je požela tudi njena vrstnica, sedem let mlajša Mirrenova, katere brezčasni eleganci in dostojanstvenosti se je hiša L'Oreal poklonila že predlani, ko jo je izbrala za svojo lepotno ambasadorko, najstarejšo v zgodovini podjetja. »Nisem omamno lepa, a vedno sem bila videti dobro, in pri tem bo tudi ostalo,« je tedaj dejala Helen, navdušena, da ji je bila dodeljena ta častna naloga. »Bil je že skrajni čas, da to nalogo zaupajo nekomu moje starosti.

Naposled premik v modni in lepotni industriji. Vse življenje sem namreč gledala le podobe popolnih, izjemno mladostnih deklet, ki naj bi nas, zrelejše ženske, navdihovale. A to so bila dekleta, ki jih niso štela še niti 20!« Mirrenova je že tedaj navdušila, tokrat pa je vnovič dokazala, da si zasluži oboževanje množic.