Oskarjevec vrgel raperko iz hotela

Kdo je koga? Ali kdo govori resnico? Tako bi lahko naslovili dramo, ki se je konec tedna odvijala na zabavi Russlla Crowa. Kajti čeprav je hollywoodski zvezdnik načrtoval umirjen večer z večerjo in ob poslušanju glasbe v krogu deseterice, se je ta spridil zaradi spremljevalke povabljenega glasbenika RZA. Raper je pod roko namreč pripeljal ameriško raperko Azealio Banks, ki pa z gostiteljem ni našla skupne besede. Še več, po njenih besnečih tvitih sodeč jo je napadel, zaradi česar ga je – ker se ji ni želel opravičiti – že ovadila. A po besedah očividcev naj bi bila Azealia tista, ki je pošteno prekoračila meje še sprejemljivega vedenja, igralec pa naj bi vse do zadnjega ohranjal mirno kri. Kdo torej govori resnico?



Odnesel jo je iz sobe



Sobotni večer. Hotelski apartma oskarjevca, ki se mu je pridružila peščica gostov, izbrancev, ki so bili dobra družba v Russllovih očeh, a po mnenju malce razborite glasbenice zgolj skupina »dolgočasnih belcev«. Povrhu naj bi bil tudi njihov glasbeni izbor zgolj bedna pretveza za glasbo. Osebni, subjektivni opazki, ki pa ju Banksova ni zadržala zase, ampak ju je v nič kaj izbranem jeziku delila s preostalimi. Česar seveda niso sprejeli odprtih, nasmejanih ust, temveč so jo zaprosili, naj brzda svoje vedenje, kar je podrlo jez gneva, ki se je očitno nabiral v raperki. »Bilo bi vam nadvse všeč, ko bi razbila kozarec, vas s steklom zabodla v vrat, da bi vse naokoli špricala kri kot v katerem od Tarantinovih filmov!« naj bi – tako očividci – besnela, ob čemer pa je Crowe ohranil mirno kri. In jo ohranjal vse do trenutka, ko je prijela kozarec in ga hotela zalučati ob tla. Kot bi želela uresničiti grožnjo. Tedaj jo je zagrabil okoli pasu, jo odnesel iz sobe in poklical hotelsko varnostno službo, naj jo pospremi iz hotela. Vsaj takšna je zgodba očividcev.



Azealia je žrtev, ne napadalka. Tako trdi njen predstavnik in pridaja, da je zvezdnica »globoko pretresena, o brutalnem in neupravičenem napadu, katerega tarča je bila, pa bo spregovorila, ko predela šok, ki ga je utrpela«. Čeprav je skoraj nemudoma po incidentu po družabnih omrežjih že čivkala, kakšna krivica se ji je godila. »Če povzamem – odšla sem na večerno druženje k Russllu Crowu, kjer me je ta zmerjal s črnuhinjo, me davil, vrgel iz apartmaja in me pljunil. Preostali gostje pa so vse to dopustili,« je tvitnila. In si zdaj že toliko opomogla, da je igralca prijavila policiji in dodala, da so njene besede absolutno resnične. »Ni važno, kakšno mnenje ste si ustvarili o meni, nihče si ne zasluži, da se z njim tako ravna. Nihče mi ne bo grozil in me silil k molku. Ta moški mora plačati za svoja dejanja. In napaka ga bo drago stala.«



Neprimerni izbruhi



En večer. Dva povsem nasprotujoča si opisa. Ob tem velja pridati, da se ne Crowe ne Banksova ne ponašata s povsem brezmadežno preteklostjo. Avstralski igralec je pred 11 leti, ko mu je zavrela kri, v hotelskega uslužbenca zalučal mobilnik in ga poškodoval. Daljši seznam neprimernih izbruhov pa ima raperka, ki se je znašla v središčih orkanov, ko je z rasističnimi opazkami napadla pevca fantovske skupine One Direction Zayna Malika in mu zagrozila, da bo ameriška vojska pobila njegovo družino. Nato jo je skoraj zvlekla pred sodišče nekdanja guvernerka Aljaske Sarah Palin, ker je raperka po družabnih omrežjih nič kaj subtilno namigovala, da bi morali Palinovo skupinsko posiliti. Nazadnje pa je dvigovala prah v izteku minulega leta, ko naj bi napadla varnostnico nekega nočnega kluba, jo ugriznila v dojko in ji tako zadala bolečine, opraskanine, odrgnine in otekline.