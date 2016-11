Oskarjevec Robert Redford končuje igralsko kariero

Prihodnje leto bosta na velika platna prišla še dva filma, v katerih igra glavno vlogo Robert Redford. Film Our souls at night (Naše duše ponoči) z Jane Fonda je ljubezenska zgodba o dveh ostarelih ljudeh, ki jima ljubezen v jeseni življenja nakloni drugo priložnost. Lahkotnejši je film Old Man With a Gun (Starec z orožjem), v katerem se je pred kamere postavil s Caseyjem Affleckom in Sissy Spacek. Filma bosta zvezdnikov labodji spev, saj se je odločil po tem čez igro narediti križ.

»V delu imam še dva filma. A ko ju končam, se bom od igre poslovil,« je hollywoodski zvezdnik napovedal skorajšnjo upokojitev, ker se mu pri častitiljivih 80 letih in s plodovito 60-letno kariero za sabo pač ne da več posedati na prizoriščih snemanja in čakati, kdaj bo napočil trenutek za njegov naslednji kader.

