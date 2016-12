Oskarjevec prepričan, da ga nihče ne mara

Velja za enega največjih igralcev današnje dobe – tako v očeh filmskih sladokuscev kot kritikov. Za sabo ima že več kot pol stoletja plodovite kariere, pa vendar sira Anthonyja Hopkinsa vsem priznanjem in aplavzom navkljub razžira nezaupanje v igralske sposobnosti. Še več, vsaka hvala ga menda preseneti. »Verjetno sem malce paranoičen, saj imam vselej občutek, da me nihče ne mara in da nikomur nisem všeč,« priznava oskarjevec, nagnjen k melanholiji in depresiji. Za kar pa je prepričan, da ima v genih. »Britanec sem in to nam je že prirojeno. Nagnjeni smo k temu, da vselej pričakujemo najslabše in vidimo pol prazen kozarec, ne pol polnega.«



Kot kanibalistični, a izjemno uglajen in razgledan serijski morilec Hannibal Lecter se je vpisal v filmsko zgodovino. A vendar je Hopkins tudi tedaj le s presenečenjem sprejemal hvalo – in oskarja, ki mu ga je prinesla njegova morda najbolj ikonska vloga. ​ »​Vedno sem presenečen, če je komu všeč moje delo,« pripoveduje in dodaja, da prav tako ne more verjeti, da mu filmski studii še vedno pošiljajo scenarije in ga želijo videti pred kamerami. To ga seveda veseli, saj je v igri našel nekaj, v čemer uživa in česar ne bo – vsaj če bo imel pri tem kaj besede – prenehal vse do smrti. »Snemal bom, dokler me bodo želeli. Ne bom se upokojil.«

