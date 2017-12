Oskarjevec bo svoje ime opral na sodišču

Nihče ga ne bo nekaznovano klevetal in mu blatil dobrega imena, sploh ker lažne obtožbe ne škodujejo le njemu, temveč prizadenejo tudi njegovo družino in sodelavce. Tako se je odločil oskarjevec Geoffrey Rush in na zatožno klop zvlekel avstralski časopis Sydney Daily Telegraph, na naslovnici katerega se je znašel bombastičen naslov »svetovne ekskluzive« o Rushevem neprimernem vedenju med gledališko produkcijo Kralja Leara pred dvema letoma. Časnik ni postregel z nikakršnimi direktnimi obtožbami in podrobnostmi, temveč je bilo le vse polno namigovanj, ki pa v trenutnem ozračju hollywoodske čistke padejo na plodna tla.

Geoffrey Rush se je nad ohlapne obtožbe neprimernega vedenja, ob katerih mnogim šine v glavo spolno nadlegovanje, spravil s topovi.

S skoraj nepreštevnimi nagradami filmske srenje se je ustoličil kot eden najboljših igralcev svoje generacije, kar pa bi lahko en obremenilen članek zasenčil in izničil. Razkril je namreč, da se je zoper zvezdnika vodstvu avstralskega gledališča Sydney Theatre Company, pod streho katerega je leta 2015 nastopil v produkciji Kralja Leara, pritožila ena njegovih tedanjih soigralk. A čeprav nihče ni razkril ne igralkinega imena niti nobenih drugih podrobnosti, saj je bilo vse zapakirano pod oznako »neprimernega vedenja«, je bilo to dovolj, da je Rushu zadalo nepopravljivo škodo. V luči seksualnega škandala, ki pretresa zabavno industrijo, se vsakršno neprimerno vedenje zdaj namreč nemudoma poveže s perverzijo in spolnim predatorstvom. Oskarjevec je obtožbe sicer sprva kategorično zanikal, že dan pozneje pa sestopil s stolčka predsednika Avstralske akademije filmske in televizijske umetnosti. Ne, da bi priznal krivdo, temveč da ne bi temne sence padle tudi na njegove stanovske kolege. »Ni prav, da bi tudi moje kolege povezali s takšnimi obtožbami. Odločitev ni bila lahka, a v sedanjem ozračju namigovanja in neodgovornega poročanja sem se odločil, da je najbolje za vse narediti čisti rez.«

Prvi korak – zanikanje obtožb. Drugi je bil, da je zapustil avstralsko filmsko akademijo. V tretjem pa je proti časopisu, zaradi katerega se je njegov ugled znašel na kocki, vložil tožbo zaradi blatenja. »Naslovnice je polnil z lažnimi, žaljivimi in ponižujočimi obtožbami ter jih prodajal kot resnico. S tem je mojemu ugledu naredil nepopravljivo škodo, prizadel pa je tudi mojo družino in kolege iz filmske industrije. To je nedopustno, zato moram svoje dobro ime zdaj oprati na sodišču.«