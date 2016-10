Oskar ji je prinesel  krivdo in sram

Številni obetavni igralci, leta preden jim uspe veliki met, pred ogledalom vadijo najpomembnejši govor življenja. Govor o uresničitvi vseh sanj, ko bi vendar prejeli oskarja. In četudi je to nekdaj morda počela tudi Anne Hathaway, je nato, ko je pred tremi leti vendar dočakala ta dan, spoznala, da je bila vsaka beseda iz njenih ust zlagana. »Dobiš oskarja in si presrečen. Tako naj bi se počutila, a teh občutkov ni bilo od nikoder,« priznava zvezdnica, ki je, ko je pestovala najodličnejši kipec, namesto vseobsegajoče in čiste sreče občutila le nelagodje.



Da se je v glasbeni uspešnici Nesrečniki prelevila v umirajočo prostitutko Fantine, ki podleže tuberkulozi, je žrtvovala marsikaj. Povsem na kratko si je ostrigla lase. Shirala se je skoraj do neprepoznavnosti. In nesrečni Fantine z igro vdihnila življenje, da smo verjeli vsaki njeni besedi. S tem je navdušila tudi kritiško srenjo, ki ji je v priznanje podelila oskarja za najboljšo stransko vlogo. A medtem ko bi zanjo moral biti dan, ko je stala na podelitvenem odru in žela ovacije, najlepši v življenju, je čutila le nelagodje in krivdo. »Prevevati bi me morala čista sreča. A me ni. Zato sem se le pretvarjala. Kajti čutila sem krivdo in sram. Zdelo se mi je narobe, da stojim v obleki, ki je stala več, kot marsikdo zasluži v vsem življenju. In da mi podeljujejo nagrado za to, da sem pred kamerami utelesila človeško bolečino, ki je še vse preveč živa v našem kolektivnem spominu,« priznava igralka in dodaja, da za vlogo svojega življenja ni izgubila le las in kilogramov, pač pa tudi delček razuma. »In še vedno se mi ni povrnil, vsaj v celoti ne.«