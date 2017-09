Oropali stanovanje pokojnega igralca

BEOGRAD – V sredo se je v Beogradu zgodilo vsega obsojanja vredno dejanje, ki znova dokazuje, da človeška pokvarjenost nima meja. Nepridipravi so namreč vlomili v stanovanje nedavno preminulega zvezdnika jugoslovanskega filma Ljubiše Samardžića. Po prvih podatkih so zlikovci vlomili s terase. Izmakniti jim je uspelo približno 6000 evrov gotovine v različnih valutah in zelo dragocen nakit. Poleg tega so odnesli zapestno uro znamke Rolex, ki je imela kot spomin na igralca neprecenljivo vrednost za njegove najbližje.

81 let je imel igralec, ki je umrl po dolgi bolezni.

Predrzneži so udarili kar sredi belega dne, med pogrebom legendarnega igralca. Več kot očitno je, da so natanko vedeli, kje in kdaj morajo napasti in koga bodo okradli. »Družina je komaj pokopala igralca, niso si še opomogli od šoka, ki jih je doletel. Lopovi pa so to izkoristili,« je neljubi dogodek komentiral vir blizu družine. Potem ko so prišli domov, Samardžićevi niso mogli verjeti svojim očem, vsi predali so bili odprti. Takoj so poklicali policijo. »Po mojem je bila kraja posledica tega, da je bila njegova žena v zadnjem obdobju močno izpostavljena v medijih. Nekdo se je odločil in jo vzel za tarčo,« je komentiral Samardžićev zet Miloš. »Očitno mi je nekdo sledil in izbral trenutek med kremacijo in polaganjem žare v zemljo,« je dogodek komentirala pretresena vdova Mira. »Doživela sem še en pekel.«