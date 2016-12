Opa! Za to slavno lepotico je Brad zamenjal Angelino

Potem ko je varnostnik Brada Pitta za International Business Times izjavil, da se Brad že nekaj tednov dobiva z znano kolegico iz filmskega sveta, so tabloidi ponoreli. Vsi so želeli biti prvi, ki bi odkrili njeno identiteto.

Zdi se, da je »misija« zaključena, saj so na portalu Woman's Day Bradovo novo simpatijo razkrinkali. »Kate Hudson je Bradovo skrivnostno dekle. V zadnjih tednih sta se zelo zbližala, videvata se že nekaj časa. Seveda na skrivaj,« je razkril vir, ki ni želel biti imenovan. Svetlolaso Kate poznamo iz filmov Kako se znebiti fanta v desetih dneh, Jaz, ti in nadloga Dupree in Ni vse zlato, kar se sveti.

In kako bo na njuno romanco reagirala Angelina Jolie?