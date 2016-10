Ona zbolela za rakom, on si je polomil rebra

Izbirati bi morala šopke in namizne prte. Hoditi na pomerjanje poročne obleke. Se odločati, ali želi prvi ples z novopečenim možem odplesati ob melodijah godalnega kvarteta ali morda živahnejše pop skupine. Ter brskati po trgovinah, da bi sestavila popoln seznam poročnih daril. Ne nazadnje je nekdanja manekenka Janice Dickinson obljubljala, da bo njena decembrska svatba s psihiatrom dr. Robertom Gernerjem tako veličastna in razkošna, da bodo vse druge, tudi tista Brada Pitta in Angeline Jolie, kot preprost sprehod pred matičarja. Namesto da bi se Janice pripravljal na ta veseli dan, sedi ob bolniški postelji svojega dragega. In to je le eden izmed udarcev, s katerimi je življenje v zadnjem letu udarilo golobčka.



Spoznala sta se leta 2012 na zmenku na slepo, ki ga je pripravil njun skupni prijatelj, očitno izjemen ženitni posrednik, saj sta se Janice in Robert zaljubila na prvi pogled. Decembra istega leta sta se zaročila, pred oltar pa sta želela letos decembra. Priprave sta začela že lani, vsaj Robert, ki je obiskal lepotnega kirurga. »Odšel sem na lifting obraza. Na poročni dan, ko bo Janice končno postala moja, želim biti najboljši in najprivlačnejši,« je dejal psihiater, kar pa je bil tudi konec poročnih priprav. V izteku prejšnjega leta ga je namreč z obtožbami o neetičnem vedenju udarila kalifornijska zdravniška zbornica, ker je bil sedem let, med letoma 2004 in 2011, v spolnem razmerju s svojo pacientko, tri leta je z njo tudi živel. Ni bilo prvič, že leta 1994 se je zapletel v razmerje z neko bolnico, a takrat je bil le za dva meseca suspendiran, tokrat pa je po dolgih mesecih preiskave izgubil zdravniško licenco. Nič lepše se mu letos ne godi zasebno.



Šest tednov obsevanja



Spomladi se je svet za Janice nehal vrteti, odkrili so ji raka na dojkah. »Nisem se smilila sama sebi, nisem padla v fazo zanikanja, preprosto sem kot mrtva hodila okoli,« je o groznem dnevu, ko je dobila diagnozo, spregovorila temnolaska. Skrbelo jo je, kako bosta novico sprejela njena sicer že odrasla otroka, nato pa se je je polastila še groza, da se morda zaročencu ne bo več zdela privlačna. A ta strah je bil neupravičen – Gerner ji je vseskozi stal ob strani, jo podpiral in spodbujal med grozljivimi tedni obsevanja. Kar se je obrestovalo, saj je pred dobrim mesecem dobila eno od najboljših novic svojega življenja – premagala je raka. No, veselje ni trajalo dolgo, nad zaljubljenca je spet privršala nesreča. Robert od konca tedna leži v bolnišnici s sesedenimi pljuči in zlomljenimi rebri. Na vidiku je operacija.



Za vsakdanji kruh je Robert delal kot psihiater, a v prostem času je oboževal vrtnarjenje in hišna popravila. Čemu namreč najeti delavce, ko se marsičesa lahko naučiš in nato sam popraviš! Tako je v petek splezal na vrh svoje enonadstropne hiše in začel popravljati streho. A med delom je izgubil ravnotežje, padel skoraj pet metrov globoko in trdo pristal na kupu opek in kamenja za hišo. K sreči je imel pri sebi mobilnik in je lahko poklical reševalce. V bolnišnico je seveda takoj prihitela Janice in je že vse od petka ob njegovi postelji. »Njegove poškodbe so precej resne, verjetno bo moral na operacijo. Sesedla so se mu pljuča, zlomil pa si je tudi pet reber,« je povedal zvezdničin predstavnik in dodal, da sta z Janice že odpovedala načrtovano potovanje v New York za zahvalni dan, upata pa, da se bosta decembra kljub vsemu poročila.