Olivia čestitala hčerki za prvi rojstni dan

Priljubljena igralka Olivia Wilde je v sredo na spletu objavila fotografijo svoje hčerke Daisy Josephine, ki je pravkar praznovala svoj prvi rojstni dan. Na njej vidimo prikupnega otroka, kako strmi skozi okno. Če smo iskreni, gre za presenetljivo kakovosten posnetek, kakršnih na instagramu 33-letne zvezdnice ne najdemo prav veliko. Pod fotografijo je zapisala: »Moja radovedna in pogumna. Obljubim, da se bomo trudili, da bo ta prostor postal boljši zate in za tvoje sestrice iz vseh koncev.«



Družina živi v New Yorku, kjer je nepogrešljiv del družabne scene.

Olivia je svetovno slavo dosegla z nastopanjem v televizijski seriji Zdravnikova vest, kjer je utelesila zapeljivo zdravnico. »Zadnje obdobje je bilo težko, a to nas je naredilo le še bolj odločne. Sanjamo o času, ko se ne bo treba opravičevati zaradi naše briljantnosti ali se žrtvovati za samospoštovanje in dokazovanje upravičenosti,« je nekoliko enigmatično pripisala. Za konec je dodala. »Svet je tvoj, mala. Mi smo zgolj ekipa za čiščenje. Rada te imam. Vse najboljše za rojstni dan.«

33 let stara lepotica trenutno nastopa na Broadwayu.

Igralka ima poleg Daisy še triletnega sina Otisa, oba otroka ima z 42-letnim zaročencem, igralcem in komikom Jasonom Sudeikisom. Družina živi v New Yorku, kjer je nepogrešljiv del družabne scene. Olivia trenutno nastopa na Broadwayu v odrski adaptaciji slovitega romana 1984 Georgea Orwella. Predstava je dvignila veliko prahu, potem ko so se številni gledalci pritožili, da jim je ob gledanju postalo slabo, nekateri naj bi celo izgubili zavest.

Nedavno se je lepotica pridružila obsodbi producenta Harveyja Weinsteina, ki se je znašel v vrtincu obtožb za spolno nadlegovanje. Odločno je obsodila njegovo vedenje in dodala, da ni nikoli vedela, da to počne. Pohvalila je pogum igralskih kolegic, ki so razkrile svoje zgodbe. Prav tako je odločno zavrnila in obsodila poskuse, da bi se za njegova dejanja krivilo žrtve.