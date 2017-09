Oliver Dragojević: premagal bo bolezen!

Pevčeve ure rojstva sicer ne poznamo, toda že planeti razkrivajo velike talente, romantično žilico in umetniške sposobnosti. Lahko bi celo rekli, da je Oliver Dragojević rojen pod srečno zvezdo, saj ima Sonce in Luno povezana z močnim Jupitrom, kar mu prinaša uspeh, slavo, obilje, srečo. Sonce je poleg tega še v strelcu, Jupitrovem znamenju, kar označuje širokega, odprtega, optimističnega duha, kombinacija pa še okrepi priložnosti ter mu prinaša karierni preboj in sloves tudi v tujini. Luna je v tehtnici, znamenju, ki teži k harmoniji v odnosih in mu vlada Venera. Nič čudnega, da je pravi romantični kavalir in galantnež. Luna je sicer v konjunkciji z Neptunom na vrhu aspektne konfiguracije lotos, ki nakazuje posebne sposobnosti in talente. Ker so vanj vpeti še Pluton na eni in konjunkcija Sonca in Jupitra v strelcu na drugi strani, je jasno, da je njegovo ustvarjanje po eni strani rezultat poudarjene senzibilnosti – z Luno na Neptunu je pevec izredno čustven, čuteč, občutljiv moški in umetnost je odličen kanal za izražanje njegove pestre palete občutkov. Po drugi strani črpa navdih iz svojih skritih globin ter mu ustvarjalni proces predstavlja katarzo, Sonce in Jupiter pa kažeta, da je to njegova pot, poslanstvo, da ima pri tem nemalo sreče, da lahko zasije in se uveljavi tako doma kot na tujem ter pri tem dobro zasluži. Luna je v moški karti tudi žena, kar pomeni, da je njegova muza, ki mu pomaga, stoji ob strani in pripomore k njegovem uspehu, simbolika Neptun tik ob Luni pa predstavlja morje, zato ni nič čudnega, da je pravi morski volk. Edini oblački na njegovem astrološkem nebu so kvadrati, najzahtevnejša sta Saturnov in Plutonov kvadrat na Kiron, planetoid rane, ranjenosti, telesne šibkosti, ki so ga prav zdaj sprožili mrki na osi lev-vodnar. V levu ima pevec Pluton, Saturn pa tudi pr. Mars je natanko na 28. stopinji avgustovskega mrka. Februarja in avgusta 2018 se spet zvrstita dve seriji mrkov na zanj ključnih stopinjah istih znamenj. Aktivirani bodo vsi našteti planeti in pr. Sonce. Mars pomeni rez, operacijo, tako da bodo tumor verjetno odstranili. Saturn govori o reševanju težav, ki ne bo lahko, postopnem napredku, teži in bremenu, strahovih... Pluton predstavlja obsevanje, uničenje (rakavih celic), boj za življenje, korenito transformacijo, preporod. Mrk na Soncu bo zmanjšal njegovo moč in vitalnost ter preusmeril njegovo življenjsko pot. Čakajo ga težke preizkušnje, napredek bo postopen, boril se bo, okrevanje bo počasno in naporno. Mrki so znani kot zaključevalci, a tudi prinašalci sprememb. Teoretično lahko sicer vsak od njih kaže tudi izgubljen boj za življenje, konec, toda če se ne bo predal – kar je astrološko gotovo glede na njegov značaj –, ga bodo sicer odlično postavljeni planeti v rojstni karti podprli in se bo po težkem letu spet postavil nazaj na noge.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«