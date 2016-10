Olimpijski šampion lagal, da je še samski

Letošnje olimpijske igre bodo v življenjepisu ameriškega plavalca Michaela Phelpsa zapisane z zlatimi črkami. A ne zgolj zaradi osvojenih petih zlatih odličij in enega srebrnega in ker se je v Riu de Janeiru v velikem slogu poslovil od tekmovalne kariere. Ampak tudi, morda skoraj najpomembneje, ker se je v Brazilijo odpravil kot novopečeni očka, z navijaških tribun pa ga je prvič lahko bodril njegov komaj nekajmesečni sinček Boomer. »To je nekaj izjemnega. Moj sine bo namreč lahko videl očetovo zadnjo tekmo, in to na olimpijadi,« se je navduševal eden od največjih plavalcev vseh časov, ki je v minulem letu tudi nič kaj subtilno namigoval, da bo skoraj nemudoma, ko bo odplaval zadnjo tekmo, iz svoje izvoljenke Nicole Johnson naredil pošteno žensko in jo popeljal pred oltar. Toda zdaj je pricurljalo, da sta se zaljubljenca v popolni tajnosti poročila že pred meseci, da za Phelpsa na olimpijadi ni navijal le sinček, ampak tudi njegova – žena.



Superzvezdnik plavalnih bazenov ni skrival neučakanosti, da Nicole natakne prstan. »Komaj čakam, da se poročiva. To bo naslednji pomemben mejnik mojega življenja. Poročila se bova nekje v tujini, še letos, obred pa bo intimen,« je avgusta naznanjal skorajšnji skok v zakon, o hitro bližajočem se velikem dnevu pa je veselo žgolela tudi lepotička, ki je že nekaj minulih mesecev skrbno načrtovala svojo poroko. »Že nekaj časa se ukvarjam s predpripravami, vse odkar sva o poroki začela resno govoriti. Obred bo zaseben, nato pa bova doma v ZDA priredila še velikansko in burno svatbo. Mislim, da je že za vse poskrbljeno, in se zdaj lahko le prepustim toku in uživam.« Očitno je bilo res za vse že poskrbljeno. Še več, kljub besedam za medije sta že sredi junija izpeljala poročne načrte in drug drugemu dahnila usodni da. Točno tako, kot sta načrtovala. Med majhno ceremonijo, tako zasebno, da zanjo ni vedel nihče razen peščice vpletenih.



Kako nepozabna noč, je 13. junija Johnsonova na instagramu podpisala slikico sebe, Michaela in njunega sinka v povsem običajnih oblačilih, ki nikakor niso nakazovala, da se je ta dan odvrtel eden od najbolj nepozabnih dogodkov njihovega življenja. Na ta dan so namreč tudi uradno, črno na belem postali družina. Zaljubljenca, ki sta za poročno dovoljenje zaprosila štiri dni prej, sta se 13. junija zavezala drug drugemu. Obred na njuni posesti v Arizoni je vodil športnikov agent in dobri prijatelj Peter Carlisle.



»Zdaj lahko uživamo. Končno lahko uživamo tudi v tistih vidikih življenja, ki so za večino že skoraj samoumevni, mi pa smo morali na ta del počakati,« je Phelpsovi ob končani športni karieri dejala Nicole, čeprav je morda namigovala tudi na njuno novo življenje žene in moža. »Še vedno odkrivam, kaj pomeni dan za zmenek, kar poskušava uskladiti s skrbjo za Boomerja. Rada greva na večerjo, a zelo rada tudi ostajava doma in skupaj kuhava. Smo pravi zapečkarji.«