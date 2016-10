Okregal jo je še policist

Ženskam ne pravijo zaman nežnejši in šibkejši spol, kar moški s pridom izkoriščajo. O tem je prepričana britanska zvezdnica Minnie Driver, ki ni telesne nadvlade moškega občutila le na lastni koži, ampak je tudi prepričana, da je takšno ali drugačno telesno zlorabo utrpela že najmanj vsaka druga. A o tem najpogosteje molčijo, saj ljudje radi krivdo preložijo na ramena žrtev. »Dekleta se rado obtožuje, da so same naredile kaj narobe. Ker so morda šle zvečer ven. Ker ženski vlogi pritiče, da prenaša moško pozornost, tudi če je ta nezaželena. Zato skoraj ni narobe, če se moškemu dlan med plesom odplazi po hrbtu malce preveč navzdol, da te že grabi za zadnjico,« se razburja igralka, ki pa o napadu nase ni molčala. Ne pred 30 leti ne zdaj, saj jo spomin na počitnice v Grčiji v njenih najstniških letih še danes pekli.



Štela jih je sedemnajst in se je goreče veselila poletnega oddiha v Grčiji. Že si je zamišljala dni, polne morskih radosti in preplesane večere. A ji je sredozemska država že hitro pokazala tudi svojo manj mamljivo plat. »Bila sem zunaj, ko me je za komolec zgrabil neznanec. Odločen, da bom z njim zaplesala. A čeprav sem njegovo nič kaj nežno vabilo zavrnila in se mu iztrgala iz rok, me ni upošteval. Zgrabil me je za lase in povlekel k sebi. Hotela sem se ga ubraniti in ga brcniti, a me je v odgovor udaril,« je zaplavala v spomine, skoraj 30 let v preteklost. In že takrat ni hotela ostati tiho, temveč je hitro zavila na bližnjo policijsko postajo in svojega napadalca prijavila. Tam pa je bila nato ona tista, ki so jo varuhi zakona okrcali. »Fant se je hotel le malce pozabavati. Če mu ne bi nasprotovala, bi bilo vse v redu. Morala bi le malce plesati z njim in potem se ne bi znašli v tej situaciji,« jo je namreč zavrnil grški policist. Zgodba, kakršnih je ogromno. Odgovor in prenašanje krivde, zaradi česar večina deklet molči. »Mislim, da ne poznam ženske, ki je moški še ne bi tako ali drugače spolno napadli. Najsi so jih odrivali in mrcvarili, najsi so z njimi grdo ravnali, se nad njimi morda telesno izživljali ali jih celo posilili. Veliko preveč tovrstnih primerov poznam.«

