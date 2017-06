Okradla jo je dolgoletna prijateljica

Včasih je težko ločiti zrnje od plev. Težko razmejiti prave prijatelje od tistih, ki se ob tvoji strani zadržujejo iz bolj koristoljubnih vzgibov, sploh če imaš polno denarnico in po vsej obli razpoznaven priimek. »Na svetu je vse preveč slabih ljudi. Zdaj vidim okoli sebe tudi kače,« je tvitnila Khloe Kardashian, ki je na boleč – in drag – način spoznala, da je njena dolgoletna prijateljica zgolj hlinila prijateljska čustva, da bi se je morda prijelo malce njene slave in bi kak cekin padel tudi v njeno smer. Ali, natančneje, da bi lahko uporabila Khloejino bančno kartico, ko bo ta gledala stran.

Imena (še) noče izdati

Osem mesecev je preteklo, odkar so Kim Kardashian v hotelski sobi v Parizu zaskočili zamaskirani roparji in jo olajšali za nakit, vreden več milijonov. Zdaj je tarča kraje postala še njena mlajša sestrica Khloe, ki zaradi kriminalnega dejanja sicer ni lažja za več milijonov, ampak za nekaj deset tisočakov, a je kraja ni nič manj prizadela. Sploh ker si je za tarčo niso izbrali neznanci, temveč človek, ki mu je zaupala in ga imela rada. »Kaj bi storili, če bi izvedeli, da vam krade prijatelj?« je povprašala svojih 24 milijonov sledilcev na twitterju in se glasno in javno spraševala, »ali naj zgolj pretrga prijateljske vezi in prepusti usodi, da nezvesto prijateljico kaznuje, ali naj se po pravico zateče k oblastem«. Ob čemer ni izdala imena izdajalske prijateljice. Le popravila je svoje oboževalce, da za krajo ne stoji njena najboljša prijateljica Malika Haqq.

Kraji je na sled prišla dokaj po naključju. Med pregledovanjem izpiskov bančne kartice ji je pogled obstal na visokih računih iz butikov z oblačili vrhunskih modnih znamk, čeprav teh oblačil nikoli ni ne kupila ne dobila. Postala je prepričana, da je nekatera oblačila, ki so ji jih pošiljali modni oblikovalci, skrivaj prestregla njena t. i. prijateljica in jih zadržala zase. Kar je, seveda, skrivala pred Khloe. Končni izračun – opetnajstila jo je za več deset tisoč dolarjev.

Kako ravnati, starleta še premišljuje. In čeprav se še ni odločila za tožbo, naj bi že navezala stik z odvetnikom in mu razložila položaj. Ob čemer je tudi privrelo na plan, da naj bi jo dolgoprsta prijateljica, ki se menda giblje v krogih zabavne industrije, prosila, naj ne izda njenega imena, saj bi jo to stalo kariero in prijatelje.