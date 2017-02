Ogibala se bo  spletnih zmenkov

Devet mesecev je preteklo, odkar sta si Drew Barrymore in Will Kopelman priznala, da je njunemu štiriletnemu zakonu, v katerem sta se jima rodili hčerki Olive in Frankie, odklenkalo. In menda še precej več, odkar sta nazadnje okušala intimo, saj v mesecih, ki so vodili k njunemu razhodu aprila 2016, skupaj nista več preživljala skoraj nič časa, kaj šele uživala v nekdaj sladkih poljubih in dotikih.



A čeprav je bila ločitev, ki sta jo avgusta zacementirala s podpisom ločitvenih papirjev, neizogibna, je svetlolaska še vedno v šoku. Zato ji na kraj pameti ne pade, da bi prste spet namočila v zmenkarske vode. »Z nikomer se ne videvam. Na to še zdaleč nisem pripravljena. Še vedno sem v šoku zaradi ločitve in preteči bo moralo še kar nekaj časa, da bom spet pripravljena poskusiti.«



Trije razpadli zakoni



Njen prvi zakon z Jeremyjem Thomasom, v katerega je skočila z rosnimi 19 leti, je razpadel že po manj kot dveh mesecih. Nič kaj dlje ni vztrajala s Tomom Greenom, možem številka dve, saj sta ločitvene papirje podpisovala že pred iztekom skupnega leta. Četudi je z ločitvijo že imela izkušnje, je bil razpad tretjega zakona tisti, ki jo je zadel globoko v srce, da se je počutila kot največja zguba. »Bilo je težko, resnično težko. Počutila sem se, kot bi bila na strgalniku, vsaka sekunda in vsak vdih sta neznosno bolela. Počutila sem se kot največja zguba,« je priznala igralka.



Ni prva ne zadnja, ki se je pri 40. letu vnovič znašla na trgu samskih. A tudi če bi že bila pripravljena, da začne spet iskati ljubezen, jo že misel na zmenke plaši. Sploh ob dejstvu, ker se je na ljubezenskem področju v zadnjih letih toliko spremenilo. Ljudje so že skoraj pozabili na staromodno dvorjenje in ljubezenska pisma, ki so jih danes zamenjale najrazličnejše aplikacije za spletne zmenkarije. »Vem, da so ljubezenske aplikacije in spletni zmenki danes v modi. Številne moje prijateljice tako iščejo fante – tedaj jim z veseljem kukam čez ramo in se hihitam, ko jih opazujem pri tem,« pravi Drew, ki pa z ljubeznijo v virtualnem svetu nima nikakršnih izkušenj. In si jih, roko na srce, niti ne želi.



»Strah me je, da bom ena tistih, ki bi tako spoznala psihopata in na koncu zmenka pristala umorjena v kakšnem jarku.« Ob tem je še nostalgično zavila v svojo mladost, v čas pred mobilniki in vsemi aplikacijami, zaradi katerih osebni medčloveški stiki postajajo vse manj osebni. »Še vedno se spominjam, kako sem sedela ob telefonu in čakala, da zazvoni. Ko si nisem upala niti nekaj korakov stran, da ne bi zamudila tistega pomembnega klica. Ali pa sem za vsak primer nenehno preverjala telefonsko tajnico, ali me morda čaka sporočilo. Še vedno se mi kolca po teh časih. Ne prenesem ljudi, ki imajo mobilne telefone vseskozi prilepljene na uho, namesto da bi se dobili in pogovarjali, pa pošiljajo telefonska in elektronska sporočila.«