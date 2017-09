Odvrgla je kodrčke in postala neprepoznavna

Med megazvezdnice se je izstrelila pred štirimi leti, ko je igrala zapeljivo ženo Leonarda DiCapria v filmski uspešnici Volk z Wall Streeta. Margot Robbie je navdušila s svojo lepoto in žgečkljivimi prizori. A če bi jo videli v maski za njeno novo vlogo, je zagotovo ne bi prepoznali. Igralka se je na snemanju v Londonu prelevila v Marijo, škotsko kraljico. Odvrgla je zlate kodre in brezhibna ličila ter jih zamenjala za skoraj plešasto glavo, pegast obraz in bledo polt, ki je bila značilen znak kraljice Elizabete I.

Margot se je iz lepotice spremenila v zgodovinsko osebnost.

Zanimivo je, kako prepričljivo se je 27-letna igralka iz Avstralije spremenila v deviško kraljico in kako spretno je nosila tudorsko opravo.

Med igralkami ima vloga Elizabete I. prav posebno mesto, saj so se številne z njo dokončno utrdile na zvezdnatem nebu. Spomnimo se odlične Cate Blanchett ali Bette Davis. Škotsko kraljico sta upodobili tudi Helen Mirren in Miranda Richardson. V najnovejši filmski adaptaciji sledimo Mariji, ki poskuša strmoglaviti angleško kraljico in za več let konča za zapahi z grožnjo usmrtitve.

Margot je bila letos po izboru revije Esquire izbrana za najbolj seksi žensko na svetu. To še kako laska njenemu 27-letnemu možu Tomu Ackerleyju, ki mu je lani obljubila večno zvestobo. Spoznala sta se med snemanjem drame Suite Française, trenutno pa živita v londonskem Shepherd’s Bushu. Igralka je nedavno izjavila, da je njen mož »najbolj postavni moški v Londonu. Dolgo sva bila prijatelja. Ves čas sem bila vanj zaljubljena, vendar sem si mislila, da on že ne bo ljubil mene. Nisem želela pokvariti prijateljstva, na koncu pa sem mu povedala, kako čutim. Tako se je zgodilo. Zdaj sva najbolj logična stvar na svetu.«