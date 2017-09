Odšel gangster iz Dobrih fantov in Sopranovih

V sredo se je poslovil legendarni karakterni igralec Frank Vincent, ki ga najbolje poznamo po nastopih v seriji Sopranovi in filmu Dobri fantje (Goodfellas). Igralec, ki so mu najraje namenjali vloge mafijcev, je umrl v New Jerseyju zaradi zapletov med operacijo na odprtem srcu. Njegova igralska kariera je trajala več desetletij, ustavil ga je šele infarkt, ki ga je doživel minuli teden. Star je bil 78 let.

Vincentova filmografija je izdatna, omenili smo že vlogo Phila Leotarda v Sopranovih. Zaradi infarkta je leta 2013 umrl James Gandolfini, ki je v seriji igral glavno vlogo. Vincent je stroko in javnost najbolj prepričal z vlogo Billyja Battsa v klasiki Martina Scorseseja Dobri fantje iz leta 1990. Nedavno je povedal, da se preprosto ni mogel dokopati do drugih vlog.

»Če so potrebovali gangsterja, so poklicali mene ali Joeja (Pescija),« je povedal Vincent. »Tega ne morem spremeniti, se pa trudim najti drugačno raznolikost v junakih, ki jih upodabljam.« V sedemdesetih letih je Vincentova kariera doživljala težke čase, ni mu uspelo dobiti dobre vloge. Potem je leta 1978 v nekem baru na Manhattnu naletel na Pescija. Tam mu je predlagal, naj gre na avdicijo za film Martina Scorseseja, ki je iskal nekoga za vlogo Savlija v danes legendarnem filmu Raging bull (Pobesneli bik, 1980).

Vincent se je prvič poročil v šestdesetih in imel dva otroka. Pozneje se je ločil in znova poročil. Za seboj je pustil ženo Katherino in sina Anthonyja Vincenta. »Pri 18 letih sem igral bobne, nikoli si nisem mislil, da bom imel spletno stran in da bodo ljudje kupovali moje podpisane fotografije. Nedavno sem kupil stanovanje na Floridi. Življenje je dobro, ne morem se pritoževati,« je povedal v nekem intervjuju leta 2009.