Odraščal v vojaškem, a zelo ljubečem domu

Hollywoodski zvezdnik Will Smith je ravno stopil pred kamere novega projekta, filma Bright, ki nas bo popeljal v svet, kjer v sožitju bivajo ljudje in čarobna bitja in v katerem se posebna policijska enota ukvarja z zločini, povezanimi z magijo. A zdaj se je zavil v črnino. »Pogrešali te bomo. Živel in igral si po svojih pravilih, resnično si bil edinstven. Privzgojil si nam čut za disciplino in močno delovno etiko, zaradi česar ustvarjamo zapuščino, ki ti je lahko v čast in ponos,« je zapisala igralčeva nekdanja žena Sheree Fletcher in se poklonila Willovemu očetu Willardu Carrollu Smithu Sr., ki naj bi za vselej zatisnil oči. Tega zvezdnik še ni potrdil. Čas in vzrok smrti še nista znana.



Hollywoodski težkokategornik je pred 48 leti kot drugi izmed štirih otrok privekal na svet šolski administratorki Carol in prodajalcu hladilnikov Willardu, na katerem je služenje v letalstvu ameriške vojske pustilo močne sledi. »Odraščal sem v precej vojaškem domu. Vladali sta namreč vojaška struktura in disciplina,« je igralec v biografiji malce osvetlil svoje odraščanje, v katerem je vladala očetova sicer trda, a hkrati nadvse ljubeča roka. »Zavedanje, da te nekdo ljubi, te navda tudi z občutkom samozavesti in samozaupanja. Kajti ta ljubezen ne temelji na tem, ali sem naredil domačo nalogo ali ne, ampak izhaja preprosto iz tega, da gre za mene. Ti ljudje, moji starši, me ljubijo preprosto zato, ker sem to jaz.« A kot se je čutil ljubljenega, toliko je na vsakem koraku čutil tudi očetovo nepopustljivo vzgojo. Delovno etiko je Willu in njegovemu mlajšemu bratu Harryju namreč privzgajal tako, da sta najstnika morala porušiti steno in jo nato znova sezidati. V strahu, da ne bi sin zašel v slabo družbo in se vdal drogam, pa ga je Willard vozi po najslabših in nevarnih soseskah domačega mesta Philadelphie, mu s prstom kazal zasvojence in mu slikal živo sliko tega, kakšno opustošenje pustijo mamila na človeku. »Če bi začel jemati droge, mislim, da bi me oče ubil. Dobesedno.«



Pravičen in dosleden



Willard morda ni vladal z mehko roko, a ni bil grob, nasilen ali tiranski. Zgolj pravičen in dosleden, pokončen moški, ki je bil svojim otrokom vzor. »Skrbel je, da ne zaidem s poti. Občasno je dobil tisti pogled, ki mi je jasno pravil, da mi manjka le še malce, da prestopim nevidno črto, in da bo tedaj snel rokavice. Bil je pozitivna stalnica mojega življenja. Neodvisen poslovnež, ki je skrbel za nas, nas preživljal. Ki mu je bilo mar.« A uspelo mu ni samo to, da zvezdnik ni zašel na stranpoti in si je raje ustvaril (mega)uspešno kariero. Willard je tudi tisti, zaradi katerega je Will vedel, da želi biti močno vpet v življenja svojih otrok. »Mojemu očetu ni uspelo le to, da je vzgojil štiri otroke, nas oblačil in hranil. Uspelo mu je tudi najti čas, ki ga je preživljal z nami.«



Willardu je očitno uspelo, da je za zvezdniškega sina ustvaril primer dobrega očeta. Na tihem naj bi vendar bil nekatere težke notranje boje, ki jih je pred časom razkril Willov nekdanji glasbeni partner Ready Rock-C. Na začetku 60. let, pred zvezdnikovim rojstvom, naj bi se namreč boril s pretirano ljubeznijo do alkohola. V tistem težkem obdobju se je menda zapletel z neko žensko, prav tako alkoholičarko, in njune skupne urice naj bi obrodile sad. Dojenčka, ki pa mu ni bilo usojeno živeti, saj ga je od alkohola odvisna mati v pijanski omotici menda zadušila. Willard je z mamo svojega mrtvega otroka pretrgal vse vezi in se rešil zasvojenosti.